Kulturnachrichten

Donnerstag, 28. Februar 2019

Witbooi-Bibel an Namibia restituiert Bibel wird im Nationalarchiv verwahrt werden Die in der Kolonialzeit von den Deutschen erbeutete «Witbooi-Bibel» ist wieder in namibischen Händen. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer überreichte Bibel und Peitsche des früheren Nama-Anführers Hendrik Witbooi dem namibischen Präsidenten Hage Geingob. Bei der feierlichen Zeremonie in Gibeon im Süden Namibias waren rund 3.000 Menschen zugegen, wie das Stuttgarter Ministerium mitteilte. Beide Objekte wurden seit über 100 Jahren im Stuttgarter Linden-Museum aufbewahrt. Baden-Württemberg restituierte damit erstmals koloniale Kulturgüter aus Afrika. Die Bibel soll vorerst ins Nationalarchiv, die Peitsche ins Nationalmuseum von Windhuk gebracht werden.

Prantl gibt Führungspositionen bei "SZ" ab 65-Jähriger bleibt aber ständiger Autor und Kolumnist Heribert Prantl hat seine Ämter als Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiter Meinung bei der "Süddeutschen Zeitung» (SZ) zum 1. März niedergelegt. Der 65-Jährige bleibe der Redaktion als ständiger Autor und Kolumnist erhalten, berichtete die Zeitung in eigener Sache. Prantls Aufgabe als Ressortleiter Meinung übernimmt Stefan Ulrich. Chefredakteure bleiben Kurt Kister und Wolfgang Krach, Digitalchefin Julia Bönisch bleibt ebenfalls Mitglied der Chefredaktion. Der Jurist Prantl arbeitet seit 1988 für die "Süddeutsche Zeitung".

App für feministische Filmkritik entwickelt Je mehr Mangos, desto feministischer Mithilfe einer neuen App können Filme danach beurteilt werden, ob Frauen darin frei von Vorurteilen dargestellt werden. Mango Meter heißt die neue App für feministische Filmkritiken. Sechs Frauen aus verschiedenen asiatischen Ländern haben sie mit Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung entwickelt. Bewertet werden können vor allem Filme aus Hollywood und Indien. Nutzer müssen mehrere Aussagen zum Film bewerten, dann werde das Ergebnis zusammengerechnet. Eine Mango bedeutet, der Film gilt als frauenfeindlich. Der Höchstwert von fünf Mangos heißt, der Film ist feministisch.

Podcast über Transsexuelle gewinnt Hörbuchpreis Deutscher Hörbuchpreis zum ersten Mal mit der Kategorie Bester Podcast Die sechsteilige Serie "Transformer" erhält den Deutschen Hörbuchpreis 2019 in der erstmals vergebenen Kategorie Bester Podcast. Die Produktion von Christina Wolf vom BR erzählt die Geschichte der transsexuellen Steffi, aus der ein Mann namens Henri wird, wie der WDR in Köln mitteilte. "Transformer" sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie deutschsprachiges Storytelling eine eigene Identität und Form erhalten könne, begründete die Jury die Entscheidung. "Auf sensible und sorgfältig überlegte Weise behandelt 'Transformer' ein Thema von großer gesellschaftlicher Relevanz." Der 17. Deutsche Hörbuchpreis wird am 19. März im WDR-Funkhaus in Köln verliehen.

US-Schauspielerin Lisa Sheridan gestorben "CSI"-Darstellerin stirbt mit 44 Jahren Die US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin Lisa Sheridan ist im Alter von 44 Jahren gestorben, wie das Magazin "People" in der Online-Ausgabe berichtet. Sheridans Manager habe den Todesfall bestätigt, aber auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um einen Suizid gehandelt habe. Sheridans Karriere begann 1997 mit einem Auftritt in der Sitcom "Eine starke Familie". Es folgten Rollen in verschiedenen Serien und Filmen, z.B. "The Mentalist" oder "Beat" an der Seite von Kiefer Sutherland. Zuletzt war sie in den Fernsehserien "CSI: NY" und "Private Practice" in Gastrollen zu sehen.

Man-Booker-Preis heißt künftig The Booker Prize Grund: Sponsorenwechsel von Investmentfirma zu Wohltätigkeitsorganisation Der renommierte britische Man-Booker-Literaturpreis hat einen neuen Sponsor gefunden. Die Wohltätigkeitsorganisation Crankstart werde von Juni an den Literaturpreis für zunächst fünf Jahre finanzieren, teilte die Stiftung, die den Preis alljährlich vergibt, mit. Die Stiftung kündigte an, die Auszeichnung werde künftig The Booker Prize heißen. Im Herbst werde der nächste Gewinner bekanntgegeben. Ins Englische übersetzte Literatur soll in Zukunft unter dem Namen The International Booker Prize ausgezeichnet und der nächste Preisträger am 1. Juni verkündet werden. Der langjährige Sponsor, das Investment-Unternehmen Man Group, hatte im Januar erklärt, seine Unterstützung zu beenden, nachdem der britische Journalist und Bestseller-Autor Sebastian Faulks die Hedgefonds-Firma scharf kritisiert und als "Feind" bezeichnet hatte. Der Man-Booker-Preis ist der wichtigste britische Literaturpreis.

Ukraine sagt Teilnahme am ESC ab Siegerin des Vorentscheids beklagt politische Instrumentalisierung Die Ukraine hat ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest, ESC, abgesagt. Die ukrainische Radio- und Fernsehanstalt begründete dies mit einer "exzessiven Politisierung des nationalen Vorentscheids". Zuvor war es zu einem heftigen öffentlichen Streit zwischen der Siegerin der Vorauswahl, der Sängerin Maruv, und der Rundfunkanstalt gekommen. Die Sängerin hatte der Anstalt politische Instrumentalisierung vorgeworfen und darauf hingewiesen, dass sie "kein Werkzeug im politischen Spiel" sein wolle. Nach ihren Angaben untersagte ihr der Vertrag auch Auftritte in Russland, obwohl sie für April mehrere Konzerte in Moskau geplant hatte. Seit dem lehnten es auch andere Teilnehmer des Vorentscheids ab, beim ESC aufzutreten. Vor zwei Jahren hatte die Ukraine als Gastgeberland der russischen Kandidatin Julia Samoilowa die Einreise zum ESC verweigert. Daraufhin verzichtete Russland auf seine Teilnahme.

Literaturarchiv will auch Computerspiele sammeln Spiele seien "Wandlungsformen von Erzählungen" Das Deutsche Literaturarchiv Marbach bei Ludwigsburg sammelt künftig auch Computerspiele. Es handele sich um die nächste mediale Stufe von Literatur, sagte die neue Direktorin des Archivs, Sandra Richter, der "Augsburger Allgemeinen". Computerspiele seien Wandlungsformen von Erzählungen. Das Literaturarchiv werde zwar nicht jedes Computerspiel verwahren, "wohl aber die, die in hohem Maße Erzählstrukturen enthalten", erklärte Richter, die vor zwei Wochen in ihr Amt eingeführt worden war. Im 1955 gegründeten Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar werden literarische und philosophische Werke verwahrt, die seit 1750 erschienen sind.