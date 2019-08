Kulturnachrichten

Dienstag, 27. August 2019

Wissenschaftler basteln an seltenem Nashorn-Baby Wissenschaftler in einem Labor in Italien versuchen, mittels künstlicher Befruchtung das Nördliche Breitmaulnashorn vor dem Aussterben zu bewahren. Wie das verantwortliche Unternehmen Avantea bekannt gab, ist es gelungen, sieben von zehn zur Verfügung stehenden Eizellen der letzten beiden noch lebenden Nashorn-Weibchen dieser Art zu befruchten. "Wir rechnen damit, dass einige davon, sich zu einem Embryo entwickeln", sagte Avantea-Gründer Cesare Galli. Wissen werde man das aber erst in einigen Tagen. Das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn starb im März 2018 im Alter von 45 Jahren. Experten hoffen nun, dass sie mit zuvor eingefrorenem Sperma doch noch einen Nachkommen zeugen können. Den beiden Weibchen wurden vergangene Woche mehrere Eizellen entnommen. Die Forscher haben die Hoffnung, dass sie irgendwann wieder eine Herde von mindestens fünf dieser Rhinozerosse zeugen können.

Haftstrafen gegen Journalistin und Schriftsteller im Iran Im Iran sind Aktivisten zufolge eine Journalistin und ein Schriftsteller zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Frauenrechtlerin und Journalistin Marzieh Amiri sei wegen ihrer Teilnahme an einer Demonstration am 1. Mai von einem Gericht in Teheran am Samstag schuldig gesprochen worden, berichtete die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) am Montag. Sie müsse dem Urteil zufolge zehn Jahre in Haft und darüber hinaus 148 Peitschenhiebe über sich ergehen lassen. Zudem sei der Schriftsteller und Satiriker Kiumars Marzban wegen angeblicher Propaganda gegen den islamischen Staat zu insgesamt 23 Jahren Haft verurteilt worden. Die IGFM teilte mit, sie fordere die Freilassung der beiden "friedlichen Intellektuellen".

Banksys Brexit-Bild in Dover ist verschwunden Ein meterhohes Wandgemälde des mysteriösen britischen Graffiti-Künstlers Banksy zum Brexit in der südenglischen Hafenstadt Dover ist nicht mehr zu sehen. An der Hauswand in der Nähe des Fährterminals war ein Gerüst aufgebaut, es sieht so aus, als sei die Wand weiß übertüncht worden. Das Bild von Banksy war im Frühjahr 2017 aufgetaucht. Es zeigte die EU-Flagge mit gelben Sternen und einen Arbeiter auf einer Leiter, der dabei war, einen der Sterne mit Hammer und Meißel zu entfernen. Der Künstler, der selbst nie in der Öffentlichkeit auftaucht, hatte auf Instagram bestätigt, dass es sein Werk sei. Das Bild wurde daraufhin auf einen Wert von rund 1,1 Millionen Euro geschätzt. Banksys Streetart taucht inzwischen in aller Welt auf, zuletzt im Mai in Venedig. Ob das aufgemalte Bild vor dem Übertünchen irgendwie konserviert worden ist, ist unklar.