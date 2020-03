Wirtschaftshistoriker über Finanz- und Coronakrise "Wir erleben etwas radikal Neues"

Adam Tooze im Gespräch mit Dieter Kassel

Hat einen Bestseller über die Weltfinanzkrise 2008 geschrieben: der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. (picture alliance / Ger Harley / EdinburghElitemedia)

Die Coronakrise wird überall wirtschaftlichen Schaden verursachen. Wirtschaftshistoriker Adam Tooze hält zwar einen Vergleich mit dem Finanzcrash 2008 für falsch, aber die Mittel von damals seien trotzdem geeignet, um die jetzige Krise anzugehen.

Die Coronakrise wird die Weltwirtschaft erschüttern – die Frage ist nur noch, wie schlimm. Haben wir aus dem Finanzcrash von 2008 gelernt? Sind beide Situationen überhaupt vergleichbar?

Die erste der beiden Fragen beantwortet der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze mit ja. Die zweite aber mit nein. Was einen Vergleich der beiden Situationen nahelege, seien die ähnlichen Ereignisse auf den Finanzplätzen und die Intervention der Zentralbanken, sagt er.

Ist das Rettungsnetz groß genug für Indien?

Die momentan der Krise zugrunde liegende Erschütterung der Realwirtschaft sei aber eine fundamental andere: 2008 sei eine spekulative Blase an den Finanzmärkten geplatzt. Im Moment erlebe die Welt etwas "radikal Neues", das einmalig in der Geschichte sei: "den bewussten Versuch aller Staaten, ihre Wirtschaft lahmzulegen".

Die Mittel, mit denen die Krise von 2008 bekämpft wurde, hält Tooze dennoch für grundsätzlich geeignet, die jetzigen Verwerfungen anzugehen. Die Frage sei allerdings, ob eben diese Mittel auch übertragbar auf Schwellenländer wie Indien oder Indonesien sind, wo inzwischen ebenfalls sehr große Volkswirtschaften stabilisiert werden müssten. "Ob das Rettungsnetz auch für sie reicht, ist eine offene Frage."

Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze wurde 1967 geboren und ist in England und Deutschland aufgewachsen. Er ist seit einigen Jahren Direktor des European Institute an der Columbia University in New York und hat einen weltweiten Bestseller über die Weltfinanzkrise von 2008 geschrieben: "Crashed. Wie zehn Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben".