Nur Hansipiepchen bleibt der alten Frau treu. (imago)

Westberlin in den 1970er Jahren. Nicht das Berlin der Subkultur und der Studentenkommunen. Sondern das Berlin der grauen Mietshäuser, der muffigen Hausflure und der Ein-Personenhaushalte. Dort wohnt eine namenlose alte Frau allein mit ihrem Wellensittich. Hansipiepchen, ein Hähnchen mit blauem Federkleid, lebt frei in der guten Stube. Mit den Nachbarn steht sie auf Kriegsfuß. Sie schreibt lange Briefe an ihre Kinder. Doch niemand antwortet. Nur Hansipiepchen bleibt ihr treu.

Wirklichkeit im Radio

Mein Partner Hansipiepchen

Feature von Charlotte Niemann und Matthias Niemann

Regie: die Autorin

Mit: Dieter Hufschmidt

Produktion: RB 1973

Länge: 42’46

Charlotte Niemann, 1915 als Lotty O.B.L. Timm in Hamburg geboren, gestorben 2013; deutsche Regisseurin und Komponistin. Bereits mit elf Jahren trat sie live bei der Nordischen Rundfunk AG auf, für ihre musikalische Ausbildung erhielt sie staatliche Stipendien. Zwischen 1950 und 2002 produzierte sie bei Radio Bremen einige hundert Kinderhörspiele sowie O-Ton Reportagen. Für ihre Kindersendungen, bei denen sie für Text, Musik und Regie verantwortlich war, wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Über Matthias Niemann haben wir keine Angaben gefunden.

Alle Sendungen aus der Reihe "Wirklichkeit im Radio" auf einem Blick:

Reihe: Wirklichkeit im Radio - Ende der Anfrage

(Deutschlandfunk Kultur, Feature, 27.10.2018)

Reihe: Wirklichkeit im Radio - Wer hat Angst vor dem Milchmann?

(Deutschlandfunk Kultur, Feature, 24.11.2018)

Reihe: Wirklichkeit im Radio - Bonga Boys. Global Village Stories

(Deutschlandfunk Kultur, Feature, 29.12.2018)

Reihe: Wirklichkeit im Radio - Bananen-Heinz

(Deutschlandfunk Kultur, Feature, 26.01.2019)Reihe: Wirklichkeit im Radio - Bananen-Heinz

(Deutschlandfunk Kultur, Feature, 26.01.2019)

Wirklichkeit im Radio - Mein Partner Hansipiepchen

(Deutschlandfunk Kultur, Feature, 23.02.2019)

Die Reihe wird fortlaufend erweitert.