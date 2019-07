Kulturnachrichten

Samstag, 13. Juli 2019

Wirbel um Partei-Wagen beim Münchner CSD Beim Christopher-Street-Day in München gab es Proteste gegen die Teilnahme der Gruppe "Lesben und Schwule in der Union", also in CDU und CSU. Der Wagen wurde auf der Parade-Route durch die Stadt zweimal blockiert. Auch ein Wagen der Bundeswehr konnte kurzzeitig nicht weiterfahren. In München haben heute 150.000 Menschen gefeiert. Die CSD-Paraden erinnern in diesem Jahr an den 50. Jahrestag der Stonewall-Proteste in den USA. Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei das Stonewall Inn gestürmt, eine Schwulenbar in der Christopher Street im New Yorker Greenwich Village. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften.

Ärger wegen sexistischen Werbeplakats einer Brauerei 15 nordrhein-westfälische Politikerinnen von CDU, SPD, FDP und Grünen haben dem Chef der Düsseldorfer Traditionsbrauerei "Füchschen" einen Brief geschrieben, in dem sie ein Plakat als sexistisch kritisieren. Das Bild zeigt eine blonde Füchsin mit einem Steak auf der Gabel, die auf einem Grillrost schaukelt - dazu der Slogan: "Medium rare oder richtig durch nehmen?" In ihrem Brief schreiben die Abgeordneten: "Die genutzten Anspielungen kann man schwerlich noch als verspielt und harmlos bezeichnen. Die Inszenierung der Füchsin als reines Sexobjekt ist offenkundig." Brauerei-Inhaber Peter König wies den Sexismus-Vorwurf zurück. Bei der verantwortlichen Agentur hätten auch junge Frauen die Werbung mitgestaltet. Gäste und Kunden hätten auch kein Problem damit. Daher werde er die Werbung nicht ändern.

Viel Andrang bei neu eröffneter James-Simon-Galerie Großer Andrang am ersten Besuchertag der neuen James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel: Bis zum Nachmittag seien 13 000 Menschen gekommen, teilte eine Sprecherin der Staatlichen Museen zu Berlin mit. "Das ist mehr als wir erwartet haben." Die nach dem Kunstsammler James Simon benannte Galerie von Star-Architekt David Chipperfield in Berlin-Mitte kostet keinen Eintritt und dient künftig als Empfang und Servicestation für das Ensemble aus Pergamonmuseum, Alter Nationalgalerie, Bode Museum, Altem Museum und Neuem Museum.

Ukraine: Oliver-Stone-Film führt zu Granatbeschuss Vor der Ausstrahlung eines in der Ukraine als russische Propaganda wahrgenommenen Films ist das Gebäude des Fernsehsenders 112 in Kiew mit einem Granatwerfer beschossen worden. Die Fassade des Hauses sei dabei beschädigt worden, teilten die Ermittler mit. Wer dahinter steckt, war zunächst unklar. Nach Angaben des Senders wurde niemand verletzt. Der Sender wollte einen Film des US-amerikanischen Regisseurs Oliver Stone über die Ereignisse in der Ex-Sowjetrepublik nach den proeuropäischen Protesten auf dem Maidan - dem Unabhängigkeitsplatz - in Kiew vor fünf Jahren zeigen. Dafür wurde auch der russische Präsident Wladimir Putin interviewt. In der Ukraine wird der Film von vielen als russlandfreundlich eingestuft.

Facebook soll Milliardenstrafe zahlen Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC verdonnert Facebook wegen Datenschutzpannen offenbar zu einer Strafe von fünf Milliarden Dollar. Das berichten mehrere Medien unter Verweis auf eine mit der Sache vertraute Person. Facebook und die FTC verweigerten jeglichen Kommentar. Das Bußgeld wäre das höchste, das die FTC je gegen ein Technologieunternehmen verhängt hat. Im Kern geht es um die Frage, ob Facebook gegen eine Vereinbarung mit der FTC aus dem Jahr 2011 verstoßen hat, laut der die Privatsphäre von Nutzern zu schützen sei.

Selbstzensur in Hongkong nimmt zu In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong schwindet laut Angaben des dortigen Journalistenverbandes zusehends die Pressefreiheit. Diese Einschätzung teilten in Umfragen nicht nur Medienschaffende, sondern auch -nutzer, sagte der Verbandsvorsitzende Chris Yeung im Interview der "Welt". Als einen Grund für eine schrumpfende Pressefreiheit führte Yeung eine "Tendenz zur Selbstzensur" an, weil Journalisten heikle Themen wie die Unabhängigkeit Hongkongs bewusst umgingen. Auch berichteten Kollegen, dass sie vom Management der Medienunternehmen Druck bekämen, "bestimmte Geschichten nicht zu berichten oder ihre Berichterstattung zu verwässern", so der Verbandschef.

Milizenführer in Burundi wird Radiochef Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die Ernennung des hochrangigen politischen Funktionärs Eric Nshimirimana zum Leiter des einzigen öffentlich-rechtlichen Radiosenders Burundis scharf verurteilt. Die Ernennung Nshimirimanas zum RTNB-Direktor schade "allen Opfern der von Imbonerakure verübten Misshandlungen sowie der Pressefreiheit in Burundi", sagte Lewis Mudge, HRW-Direktor für das zentrale Afrika. Die UNO stuft die Imbonerakure genannte Jugendorganisation der Regierungspartei CNDD-FDD als Miliz ein und macht sie für Exekutionen, Entführungen und Folter verantwortlich. Seit 2015 ist Nshimirimana ihr Anführer.

Meistersinger-Medaille für Jonas Kaufmann Zum 50. Geburtstag ist Startenor Jonas Kaufmann in der Bayerischen Staatsoper in München mit der Meistersinger-Medaille geehrt worden. Opernintendant Nikolaus Bachler überreichte die Porzellanplakette nach der Aufführung von Giuseppe Verdis Operndrama "Otello" und erinnerte an Kaufmanns Beginn an dem Münchner Opernhaus vor zehn Jahren. Die Meistersinger-Medaille war 1999 von den Freunden des Nationaltheaters gestiftet worden. Empfänger waren bislang unter anderem die Sopranistin Edita Gruberova und der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau.

Nibelungen-Festspiele in Worms eröffnet Mit der Premiere des Stücks "Überwältigung" von Thomas Melle haben am Abend in Worms die Nibelungen-Festspiele begonnen. In den Hauptrollen vor dem Kaiserdom sind unter anderen Klaus Maria Brandauer, Boris Aljinovic und Inga Busch zu sehen. Unter Intendanz von Nico Hofmann führt Lilja Rupprecht diesmal Regie. Das Ensemble spielt das Stück an 16 Tagen der Festspiele, die in diesem Jahr bis zum 28. Juli gehen. Der Ort ist historischer Boden: Eine Schlüsselszene der Sage, der Streit der Königinnen, spielt auf der Nordseite des Wormser Kaiserdoms - wo die Zuschauertribüne mit etwa 1.300 Plätzen steht.

Britische Musiker erklären Klimanotstand Ein Reihe britischer Musiker, Labels und Studios hat den Klimanotstand ausgerufen. Das Kollektiv namens Music Declares Emergency (Musik erklärt den Notstand) teilte mit, die Musikindustrie habe bislang eine geschlossene Antwort auf den Klimawandel vermissen lassen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Gruppen Radiohead und Pretenders sowie die Plattenlabels Sony, Decca, Polydor und Universal. Die Unterzeichner "erkennen den Einfluss der Musikindustrie auf die Umwelt an" und seien bemüht, Notmaßnahmen zu ergreifen, um diese abzustellen, heißt es in der Erklärung. Die britische Regierung sei aufgerufen, den Verlust der Biodiversität umzukehren und die Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Säulen der Großen Synagoge von Vilnius gefunden Ein internationales Team von Archäologen hat in Litauen die Fundamente von zwei Grundsäulen der einstigen Großen Synagoge von Vilnius aus dem 17. Jahrhundert gefunden. "Diese Säulen waren früher neun Meter hoch. Der enthüllte Ort ist etwas Besonderes - hier würde der Rabbi während des Gebets stehen", erklärte der leitende Archäologe Jon Seligman in einer Mitteilung. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 40 Prozent der Einwohner von Vilnius Juden. Die Stadt galt auch als "Jerusalem des Nordens" und die Große Synagoge von Vilnius galt als größtes und wichtigstes Bauwerk des litauischen Judentums.

Die Akademie der Künste in Berlin hat 17 neue Mitglieder Die Akademie der Künste hat 17 neue Mitglieder, davon 10 Frauen, in ihre Künstlersozietät gewählt. Die Wahlen fanden auf der 53. Mitgliederversammlung der Akademie in Berlin statt. Alle neu hinzugewählten Mitglieder haben in der Zwischenzeit die Wahl angenommen. Candice Breitz, Katharina Fritsch, Nanne Meyer und Adrian Piper wurden in die Sektion Bildende Kunst gewählt. Die Sektion Musik hat Annette Schmucki und Jennifer Walshe neu aufgenommen. Ulrike Draesner, Thomas Hettche, Robert Menasse, Lothar Trolle und Cécile Wajsbrot sind neue Mitglieder der Sektion Literatur. Herbert Fritsch und Thomas Ostermeier sind zukünftig in der Sektion Darstellende Kunst vertreten. Die Sektion Film- und Medienkunst hat Claudia von Alemann, Sławomir Idziak, Paul Plamper und Gundula Schulze Eldowy aufgenommen. Die Sektion Baukunst hat in diesem Jahr keine neuen Mitglieder vorgeschlagen. Insgesamt zählt die Akademie der Künste nun 428 Mitglieder.

Rheingau-Musik-Preis für Paavo Järvi Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und ihr künstlerischer Leiter Paavo Järvi sind mit dem Rheingau-Musik-Preis 2019 ausgezeichnet worden. Das Orchester und sein estnischer Dirigent seien eine musikalische Ausnahmeerscheinung, sagte die hessische Staatssekretärin für Wissenschaft und Kunst, Ayse Asar, bei der Preisverleihung im Kurhaus Wiesbaden. Auch das Engagement für die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen habe Vorbildcharakter in ganz Deutschland und darüber hinaus. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 1994 jährlich vergeben.