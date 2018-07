Wim Wenders: "Sofort Bilder" "Wenn ich wirklich ein Foto machen will, nehme ich den Fotoapparat"

Wim Wenders im Gespräch mit Ute Welty

Wim Wenders in Cannes bei der Vorstellung seines Dokumentarfilms über Papst Franziskus (imago / ZUMA Press)

240 Polaroid-Aufnahmen von Wim Wenders sind ab Samstag in der Ausstellung "Sofort Bilder" in Berlin zu sehen. Was diese so sehenswert macht und warum er auch heute noch mit "richtigem" Film fotografiert, erklärt der Regisseur in unserem Gespräch.

Eine Verkehrsampel im Tokio der 1970er-Jahre, ein Regal mit Konservendosen, ein Frühstück aus Toast, Kaffee und Omelette – ab Samstag zeigt C/O Berlin in der Ausstellung "Sofort Bilder" 240 Polaroid-Aufnahmen des Regisseurs Wim Wenders. Es sind Schnappschüsse und gleichzeitig eine Reminiszenz an eine Zeit, in der Fotografieren etwas völlig anderes war als heute.

"Das ganze Polaroid-Machen war spielerisch, lustbetont und nicht sehr intellektuell", sagte Wenders im Deutschlandfunk Kultur. "Polaroid ist ja so ein gewisses Rituell gewesen. Man musste ja nicht nur das Bild schießen wie heute mit dem Iphone oder mit dem Apparat. Sondern man musste dann ja auch was abziehen, dann musste man es so mit der Hand auffangen, und dann hatte man das Ding und dann, vor den Augen, wurde dann ein Bild daraus."

Das außerdem einmalig war und ein wirkliches Objekt: "Heute hat man die Dinger auf seinem iPhone und dann kann man es ja sharen, wie es auf Deutsch heißt", so Wenders. "Früher ging das nur, indem man das Ding weggibt. Dann war es weg. Dann hatte man nichts mehr."

Wenders' erstes Katzenfoto

Dieses Spielerische sei bei der Fotografie heute leider verlorengegangen, meint der Regisseur. Auch er selbst fotografiere "wahnsinnig viel" mit dem Smartphone, räumt er ein: "Aber wenn ich wirklich ein Foto machen will, dann nehme ich einen Fotoapparat, und da ist bei mir auch immer noch Film drin. Das ist immer noch eine Wertschätzung."

Obwohl Fotografieren mit dem Smartphone natürlich auch Vorteile hat: Gestern beispielsweise habe er versucht, ein Katzenfoto zu machen - sein erstes, wie er betont. Er habe lange gebraucht, bis er die Katze dazu gebracht habe in die Kamera zu gucken.

"Da musste ich natürlich erstmal die 50 anderen Bilder wieder wegschmeißen", sagt Wenders. "Das Polaroid – hätte ich vielleicht auch eins, zwei gemacht, aber da hätte ich mir lange überlegt, bis ich da draufgedrückt hätte, um das Katzenbild zu haben. Aber das wäre natürlich dann auch doch schön gewesen, das hätte ich schon längst am Eisschrank hängen gehabt."

(uko)

Die Ausstellung "Sofort Bilder" ist vom 7.7. bis zum 23.9. täglich von 11-20 Uhr in der Galerie "C/O Berlin" im Amerika-Haus in der Hardenbergstraße 22-24 in 10623 Berlin zu sehen.