Kulturnachrichten

Sonntag, 21. März 2021

Wim Wenders: Kultur wird im Ernstfall schnell vergessen Filmregisseur Wim Wenders sieht in der Aufarbeitung der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung für die Filmbranche. "Wie lernfähig die Menschheit durch solch eine globale Erfahrung ist, das ist ein Bereich, in dem Filme viel bewirken können", sagte der 75-Jährige. Andere hätten es in der Pandemie deutlich schwerer als er, sagte Wenders. Aber auch seine Filmproduktion und Stiftung seien existenziell bedroht worden. Die Politik sieht Wenders kritisch: "Wenn's um nichts geht, nimmt die Politik immer den Mund voll, wie wichtig doch Kultur für unsere Gesellschaft ist, für unsere Zivilisation, für unser Gemeinschaftsgefühl. Und kaum kommt mal ein Ernstfall, ist das schnell vergessen."

Lehrerverbandschef befürchtet neue Schulschließungen Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger befürchtet, dass wegen fehlender Corona-Tests und Impfungen von Lehrern Schulen bald wieder in den Distanzunterricht zurückkehren müssten. Aktuell sei es kaum möglich, die Schulen in einer dritten Welle zu einigermaßen sicheren Orten zu machen. Seit Beginn der Pandemie seien 500 bis 600 Stunden Unterricht weggefallen, beklagte der Lehrerverbandschef. Selbst der beste Distanzunterricht habe nicht dieselbe Qualität wie Präsenzunterricht. Es stelle sich die Frage, was das Schuljahr noch wert sei, so Meidinger. Alle Schüler hätten Lücken aufgebaut. Bei 20 Prozent seien sie so groß, dass sie gar nicht mehr begleitend aufgeholt werden könnten. Die Schulen seien vielerorts als "Versuchslabore" ohne kontrollierte Teststrategien oder Impfangebote geöffnet worden, kritisierte auch der Bundesvorsitzende des Deutschen Realschullehrerverbands (VDR), Jürgen Böhm.

Angus Young: Cancel Culture Gefahr für Meinungsfreiheit AC/DC-Gitarrist und -Mitgründer Angus Young sieht in der sogenannten Cancel Culture - der öffentlichen Ächtung wegen eines vermeintlichen Fehlverhaltens - eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und künstlerische Freiheit. Der 65-Jährige sagte der "Welt am Sonntag", "alle Künstler hoffen auf die Freiheit des Worts, des Ausdrucks - da kann ich mich nicht hinstellen und jemanden für etwas verdammen, was er früher geschrieben hat." Ihn persönlich rege die Cancel Culture aber nicht auf. AC/DC sei schon so oft gecancelt worden, dass er denke: "Was soll's?" Wer gecancelt werde, der verschwinde ja nicht, er werde nur zum Teil der Underground-Kultur, so Angus Young.

Bischof: Missbrauch der Religion durch "Querdenker" Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat vor einer Instrumentalisierung religiöser Symbole durch "Querdenker" gewarnt. Meier kündigte für Ostern Widerstand gegen derartiges Vorgehen an. Das sagte Meier der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Hintergrund ist, dass bei Demonstrationen von "Querdenkern" gegen die Corona-Maßnahmen in der Vergangenheit immer wieder auch christliche Symbole wie Kreuze zum Einsatz kamen.