Wiesbaden Biennale 2018 Supermarkt im Staatstheater

Maria-Magdalena Ludewig im Gespräch mit Gesa Ufer

Schöne Äpfel im prächtigen Neobarock-Foyer des Staatstheaters Wiesbaden. (Jeva Griskjane)

Macht sich die Biennale Wiesbaden zur Rewe-Gehilfin? Im hessischen Staatstheater kann man für die Zeit der Biennale in einer Supermarktfiliale einkaufen, parken oder ins Pornokino gehen. Kuratorin Maria-Magdalena Ludewig spricht von einer spannenden Melange.

Parkplatzsuche in Wiesbaden, das ist wie in vielen deutschen Städten ein echtes Aufregerthema. Die neue Wiesbaden Biennale bietet einen ungewöhnlichen Lösungsansatz: Im altehrwürdigen Staatstheater kann ab morgen bequem der Wagen geparkt werden, im Untergeschoss lädt ein herrlich schmuddeliges Porno-Kino zur Zerstreuung ein und die täglichen Besorgungen, die macht ein Pop-Up-Supermarkt der Rewe-Kette möglich.

Die Biennale steht unter dem Motto "Bad News". Nimmt das Programm die Kulturpessimisten beim Wort, den vielbeschworenen Ausverkauf des Theaters?

"Man muss ja auch mal ein bisschen spielen. Es geht darum, einen Denkanstoß zu geben, dazu, was vielleicht undenkbar möglich wäre. Wir leben in Zeiten, Stichwort 'Bad News', in denen, was gestern noch undenkbar war heute schon normal ist", sagt Kuratorin Maria-Magdalena Ludewig.



Hessisches Staatstheater Wiesbaden, Hessen (picture alliance/dpa/Bildagentur-online/Schickert)

Katzenfutter zwischen Stuck und Marmor

Besonders drastisch kommt die Supermarkt-Filiale im Theaterfoyer daher. Es handelt sich dabei um keine Kunstkulisse. Man kann zu ganz normalen Öffnungszeiten einkaufen. In der 360-Grad-Sicht auf der Internetseite biegen sich die Regale voller Deoroller und Katzenfutter im prächtigen Neobarock-Foyer zwischen Stuck und Marmor. Was für ein ästhetischer Effekt ergibt sich da?

"Der Barock steht für den Genuss, die Wollust und die Fülle. Und dann guckt man auf die Gemüsebilder von Rewe mit diesen wahnsinnig schönen Äpfeln und diesem unglaublich gut drapierten Gemüse – so ganz auseinanderhalten kann man das auch wieder nicht. Ich finde das ganz spannend, was die für eine Melange eingehen."

Rewe-Supermarkt im Hessischen Staatstheater: "Ich glaube, die Ambivalenz ist da schon sehr sichtbar." (Jeva Griskjane)

"Mal gucken, wer da als Gewinner rauskommt"

Der Supermarkt-Betreiber dürfte jubilieren. Dort steht Hessen ganz oben auf der Expansionsliste. Leistet das Theater hier nicht einfach Schützenhilfe? Maria-Magdalena Ludewig:

"Ich glaube, die Ambivalenz ist da schon sehr sichtbar. Wenn Sie sich mal vor die Fassade des Staatstheaters stellen: Wer gewinnt denn da? Es gibt ja die Konzepte des Readymades. Ich würde gar nicht entscheiden wollen, ob der Rewe-Markt jetzt nicht doch eine Installation ist. Denn es gibt am Sonntag auch den 'Schau-Sonntag', bei dem man nur schauen und nicht kaufen kann. Vielleicht haben wir Rewe eine Plattform geboten, aber vielleicht benutzen wir auch Rewe. Mal gucken, wer da als Gewinner rauskommt."

(cosa)