Kulturnachrichten

Mittwoch, 3. Juni 2020

Wiener Staatsoper öffnet wieder Die Wiener Staatsoper plant noch in diesem Monat erste Konzerte nach der verordneten Pause aufgrund der Corona-Pandemie. Nach mehreren Wochen Stillstand stehen nun bis Ende Juni 14 Konzerte für jeweils maximal 100 Besucher auf dem Programm, wie das Opernhaus mitteilte. Alle Konzerte werden zudem als Livestream kostenfrei übertragen. Das Opernhaus verfügt eigentlich über 1709 Sitz- und 567 Stehplätze. Aus Sicherheitsgründen werden ausschließlich Einzel-Sitzplätze im Parkett angeboten.

Hygienekonzept für Chorproben vorgelegt Der Allgemeine Cäcilien-Verband (ACV) für Deutschland und der Deutsche Chorverband Pueri Cantores haben ein Hygienekonzept für die Wiederaufnahme von Chorproben vorgelegt. Als Grundlagen dienten Konzepte des Deutschen Chorverbandes, aktuelle Risikoeinschätzungen und eine enge Beratung mit der Deutschen Chorjugend. Ziel sei es, den Verantwortlichen einen Leitfaden an die Hand zu geben, damit zumindest nach der Sommerpause Chorproben wieder aufgenommen werden könnten. Das Konzept sieht unter anderem Regeln für das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, für die Husten-Etikette und die Handhygiene vor. Außerdem wird aufgeführt, welche Abstände einzuhalten sind und wie Proben im Freien oder in Räumen zu verlaufen haben.

Übersetzerpreis für "Die katholische Schule" Verena von Koskulls deutsche Übersetzung des italienischen Generationenporträts "Die katholische Schule" von Edoardo Albinati erhält den diesjährigen deutsch-italienischen Übersetzerpreis. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin mit. Ebenfalls ausgezeichnet wird das Lebenswerk der deutschen Autorin und Historikerin Friederike Hausmann, die als "große Vermittlerin des italienischen Sachbuchs" gewürdigt wurde. Der diesjährige Nachwuchsförderpreis geht an Carola Köhler für ihre Übersetzungen der Graphic Novels von Zerocalcare "Kobane Calling" und Manuele Fior "Die Tage der Amsel". Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre abwechselnd in Rom und Berlin vergeben.

EKD-Kulturbeauftragter: Kirchen sollten Künstlern helfen Kirchen können nach Ansicht des Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen, in der Corona-Pandemie eine wichtige Unterstützung für Künstler darstellen. In einem Thesenpapier schreibt er zusammen mit dem Direktor der Berliner Kulturstiftung Sankt Matthäus, Hannes Langbein: "Seitdem Gottesdienste wieder möglich sind, gehören die Kirchen zu den wenigen öffentlichen Veranstaltungsorten. Das ist eine Chance auch für die Kunst." Vielen sei das nicht bewusst, weder den Kirchen noch den Künstlern. Nötig sei lediglich ein Freiraum im Gottesdienst sowie die Bereitschaft, ein faires Honorar zu zahlen.

"Händel-Day" im Internet statt Festspiele in Halle Am 6. Juni gibt es im Internet einen "Händel-Day", teilten die Organisatoren in Halle mit. Hintergrund ist, dass die geplanten jährlichen Händel-Festspiele in der Geburtsstadt des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden sind. Stattdessen ist nun am Samstag ein Programm live und kostenfrei im Internet-Stream geplant. Händel wurde 1685 in Halle geboren. Er verbrachte nach Stationen in verschiedenen Ländern den Großteil seines Lebens in London, wo er 1759 starb.

Kündigungen bei Facebook wegen Haltung zu Trump Mehrere Facebook-Angestellte haben wegen der Haltung ihrer Firma zu US-Präsident Trump gekündigt. Grund sei, dass Facebook-Chef Zuckerberg sich weigere, gegen Hetz-Botschaften Trumps vorzugehen. Weitere Mitarbeiter protestierten. Zuckerberg selbst verteidigte sein Vorgehen. Konkret ging es um die Drohung, bei Plünderungen werde geschossen. Twitter hatte diese Drohung von Trump mit einem Warnhinweis versehen. Zuckerberg und andere Facebook-Manager sprachen auch mit Bürgerrechtlern. Diese werfen ihm vor, Trumps Ruf nach Gewalt gegen Demonstranten Raum zu geben.

Milliarden-Klage gegen Google Der Suchmaschinen-Anbieter Google muss sich in den USA auf eine Sammelklage in Höhe von mindestens fünf Milliarden Dollar einstellen. Laut Klageschrift würden Programme wie Google Analytics sowie Website-Plug-Ins und Smartphone-Apps unentwegt Daten von Internet-Nutzern sammeln, obwohl diese ihre Einstellungen auf "privat" gesetzt haben. Die Daten würden benutzt, um individuelle Werbung zu schalten. Google kündigte an, sich gegen die Vorwürfe wehren zu wollen. Beim Öffnen von sogenannten Inkognito-Registerkarten werde jedes Mal darauf hingewiesen, dass möglicherweise Informationen gesammelt werden könnten, sagte ein Sprecher.

US-Schauspielerin Peggy Pope gestorben Die US-amerikanische TV- und Filmschauspielerin Peggy Pope ist tot. Wie die Filmblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichten, starb sie nach Angaben ihrer Familie bereits am vergangenen Mittwoch im US-Staat Colorado. Sie wurde 91 Jahre alt. Die Schauspielerin, die ihre Karriere in den 1950er Jahren in New Yorker Theatern begann, spielte in TV-Serien wie "Soap - Trautes Heim", "Unter der Sonne Kaliforniens" und "Golden Girls" mit. Ihre größte Leinwandrolle hatte Pope an der Seite von Jane Fonda, Dolly Parton und Lily Tomlin in der Komödie "Warum eigentlich... bringen wir den Chef nicht um?" von 1980. In der Satire über einen zudringlichen Chef und Rache für sexuelle Belästigung spielte sie eine trinkfreudige Sekretärin.

IT-Branche verklagt US-Präsident Trump Eine von der IT-Branche unterstützte Interessenvereinigung hat US-Präsident Trump wegen seines Dekrets zur stärkeren Reglementierung sozialer Medien verklagt. Das Zentrum für Demokratie und Technologie (CDT) mit Sitz in Washington erklärte, Trumps Erlass verstoße gegen den 1. Zusatzartikel der Verfassung. Dieser verbietet unter anderem Gesetze gegen die Redefreiheit. Zu den Geldgebern von CDT gehören unter anderem Facebook, Apple und Microsoft. Trump hatte am Donnerstag eine Verordnung unterzeichnet, die Schutzmechanismen für Online-Plattformen außer Kraft setzen könnte. Zuvor hatte Twitter zum ersten Mal Tweets des Präsidenten mit einem Aufruf zu einem Faktencheck versehen.