Kulturnachrichten

Sonntag, 12. Januar 2020

Wiener Opernball: Zwei Frauen als Debütantenpaar Erstmals in der Geschichte des Wiener Opernballs tanzen in diesem Jahr zwei Frauen als Debütantenpaar den Eröffnungswalzer mit. Die beiden kommen aus Baden-Württemberg. Sophie Grau (21) aus Fellbach und Iris Klopfer (22) aus Ludwigsburg haben sich vor einigen Monaten um eine Teilnahme beworben und wurden von den Organisatoren der traditionsreichen Veranstaltung am 20. Februar akzeptiert. Die beiden heterosexuellen Freundinnen möchten mit ihrer Teilnahme für eine Chancengleichheit von gleichgeschlechtlichen Paaren bei konservativen Veranstaltungen werben. "Die Voraussetzung, einen Linkswalzer tanzen zu können", ist erfüllt, teilte die Pressestelle der Wiener Staatsoper auf Anfrage mit. Neben dem Beherrschen des Walzers muss das Paar wie alle anderen rund 150 Debütantenpaare noch weitere Voraussetzungen erfüllen: So muss eine der beiden einen Frack und schwarze Lackschuhe, ihre Partnerin ein weißes Abendkleid sowie eine fest vorgeschriebene Tiara im Haar tragen. Tattoos dürfen nicht sichtbar sein. Der Wiener Opernball gilt als gesellschaftlicher Höhepunkt der Ballsaison.

Auschwitz Komitee ehrt Pianisten Levit Das Internationale Auschwitz Komitee ehrt am Sonntag den russisch-deutschen Pianisten Igor Levit für sein Engagement gegen Antisemitismus und rechtsextremen Hass. Levit verteidige mit Mut, Kreativität und Lebensfreude die Werte der Demokratie, erklärte das Komitee in Berlin. Dafür erhält der Musiker die "Statue B" als "Gabe der Erinnerung". Als die Häftlinge in Auschwitz das Schild "Arbeit mach frei" auf Befehl der SS anfertigen mussten, stellten sie den Buchstaben B heimlich auf den Kopf – als Zeichen ihrer Menschenwürde und ihres Widerstandes. Levit, der sich immer wieder öffentlich gegen Judenhass und Rassismus wendet, spreche offen von der Angst, die er empfindet, seit man ihn selbst mit Mord bedroht habe. Er wolle sich von diesen Drohungen aber nicht einschüchtern lassen, erklärte das Komitee. Die Idee für die Statue geht auf die französische Künstlerin Michèle Déodat zurück. Damit ausgezeichnet wurden bisher damit unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Oper in Sydney: Fotoshow als Dank für Helfer Mit einer Fotoshow auf den Außenflächen des Gebäudes hat die Oper in Sydney ihre Unterstützung für die Betroffenen der australischen Buschbrände und die Helfer gezeigt. Dort waren am Abend mehrere Stunden lang projizierte Fotos von Feuerwehrleuten und Rettungskräfte im Einsatz zu sehen. Man wolle eine Botschaft der Hoffnung und Stärke senden, und besonders den Rettungskräften und Freiwilligen für ihren Einsatz und ihren Mut danken, hieß es in einem Tweet. Seit Beginn der Buschfeuer im Oktober verbrannte in ganz Australien ein Gebiet, das ungefähr so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen.