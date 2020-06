Kulturnachrichten

Samstag, 6. Juni 2020

Wiener Musikleben startet mit Barenboim und Levit Österreichs Spitzenorchester sind am Abend in Wien mit zwei großen Namen der klassischen Musik auf die Bühne zurückgekehrt. Pianist und Dirigent Daniel Barenboim spielte im Goldenen Saal des Musikvereins mit den Wiener Philharmonikern ein Klavierkonzert von Mozart. Anschließend erklang Beethovens Fünfte Sinfonie. Die Wiener Symphoniker beendeten die Corona-Pause mit dem 33-jährigen Pianisten Igor Levit, der im Wiener Konzerthaus ebenfalls ein Klavierkonzert von Mozart spielte. Beide Konzerte fanden wegen der aktuellen Vorschriften vor lediglich 100 Zuschauern statt. Levit hatte erst vor wenigen Tagen mit einem 16-stündigen Klaviermarathon auf die coronabedingte Notlage von Künstlern aufmerksam gemacht.

Kalifornien will Dreharbeiten wieder erlauben Nach rund drei Monaten Drehpause könnte der Film- und Fernsehbetrieb in Hollywood bald wieder anlaufen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom gab grünes Licht für einen Produktionsbeginn ab dem 12. Juni. Rund um die Drehorte darf jedoch eine kritische Schwelle von Covid-19-Fallzahlen nicht überschritten werden, es muss ausreichende Testkapazitäten geben und die Produktionsteams müssen strikte Hygieneregeln befolgen. In den letzten Monaten lag der Unterhaltungsbetrieb an US-Standorten quasi lahm. Film- und TV-Produktionen wurden gestoppt, Kinostarts weltweit abgesagt. Davon betroffen waren unter anderem Großprojekte wie "Mission: Impossible 7", "The Little Mermaid", "Nightmare Alley" und "The Last Duel".

Sorge um iranischen Filmregisseur Rasoulof Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, hat sich alarmiert über die Nachricht geäußert, dass dem iranischen Regisseur Mohammad Rasoulof die baldige Inhaftierung droht. Der Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale von 2020 sei ein weltbekannter und anerkannter Künstler, erklärte die SPD-Politikerin. Rasoulof sei 2019 zu einem Jahr Haft und zwei Jahren Berufsverbot verurteilt worden, weil er den Film "A Man Of Integrity" über Ungerechtigkeit und Korruption gedreht habe. Der Haftantritt ist offenbar für den 6. Juni angeordnet. Seine Verurteilung sei ein weiterer Schlag gegen die Presse- und Meinungsfreiheit im Iran, kritisierte Kofler. Den Goldenen Bären gewann Rasoulof für seinen Film "Es gibt kein Böses" über die Todesstrafe im Iran. Den Preis konnte er allerdings nicht persönlich entgegennehmen, da er den Iran seit 2017 nicht mehr verlassen darf.

Bund gibt NS-Raubgut zurück Der Bund hat eine von den Nationalsozialisten veräußerte Maria Magdalena-Skulptur an die Erben der Vorbesitzer zurück übergeben. "Die Rückgabe an die rechtmäßigen Erben ist ein wichtiger Schritt bei der Anerkennung des Leides der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und bei der immerwährenden Aufgabe, den NS-Kunstraub rückhaltlos aufzuklären", erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dazu in Berlin. Die rechtmäßigen Besitzer der dem italienischen Künstler Andrea della Robbia (1435-1525) zugeschriebene Standfigur sind demnach die Erben der vom NS-Regime verfolgten Inhaber der früheren Kunsthandlung A. S. Drey in München. Grütters bezeichnete den Fall als gutes Beispiel für die internationale Zusammenarbeit.

Asturien-Preis für Morricone und Williams Der italienische Filmmusik-Komponist Ennio Morricone und sein US-Kollege John Williams erhalten dieses Jahr den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste. Beide sind mit der Musik für bekannte Hollywood-Filme weltweit bekannt geworden. So komponierte der Oscarpreisträger Morricone beispielsweise die Musik zu dem Western "Spiel mir das Lied vom Tod". Williams schrieb die Musik für viele von Steven Spielbergs Filmen wie etwa "Star Wars" sowie auch für die Harry Potter-Reihe. Die Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnungen gelten als "die spanischen Nobel-Preise" und sind nach der spanischen Thronfolgerin benannt. Sie werden alljährlich in acht Sparten vergeben. Die anderen Preisträger werden in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach bekannt gegeben werden. Die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro und die Nachbildung einer Statue von Joan Miró.