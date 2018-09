Wieland Giebel (Hrsg.): "Warum ich Nazi wurde" Die frühe Begeisterung für Hitler

Von Wolf-Sören Treusch

In dem Buch "Warum ich Nazi wurde" erzählen Hunderte Menschen, warum sie sich für den Nationalsozialismus begeisterten. (Berlin Story Verlag)

Für ein Preisausschreiben haben Nationalsozialisten Anfang der 1930er aufgeschrieben, weswegen sie NSDAP-Mitglieder wurden. Die Zeugnisse von damals erscheinen wie ein erschreckender Kommentar zu den heutigen Ereignissen, den Übergriffen und Pöbeleien in Chemnitz und Köthen.

Die Versuchsanordnung ist bizarr. Theodor Abel, amerikanischer Soziologe polnischer Abstammung mit deutschem Namen, reist in die Reichshauptstadt, weil er von den Nazis wissen will, warum sie Nazis geworden sind. Dafür arrangiert er ein Preisausschreiben, dotiert mit 400 Reichsmark. Den Hauptgewinn soll erhalten: "die beste persönliche Lebensgeschichte eines Anhängers der Hitler-Bewegung".



Einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer müssen vor der Machtübernahme Hitlers, also vor Januar 1933, in die NSDAP eingetreten sein. Theodor Abel kommt mit seinem Anliegen genau zum richtigen Zeitpunkt.



"Im Sommer '34 war er in Berlin und hat total Glück gehabt, dass das Propagandaministerium ihn unterstützt hat, dieses Preisausschreiben zu machen, weil: Die Nazis zu dem Zeitpunkt gerade Kontakt haben wollten, guten Kontakt mit den Engländern und den Amerikanern."

Hunderte Lebensläufe und Berichte

683 viele Seiten lange Lebensläufe sind auf diese Art entstanden. Wieland Giebel, Gründer des Berlin Story Verlages, hat die 581 Berichte, die noch erhalten sind, jetzt als Buch veröffentlicht. Herausgekommen ist eine Sammlung, in der die frühen Nationalsozialisten bereitwillig die Beweggründe für ihr Tun darlegen.

Schreibens von Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg-Lippe, in dem er darlegte, weswegen er der NSDAP beitrat. (Berlin Story Verlag)

"Von Hitler ging eine unsichtbare Macht aus, die alles in ihren Bann zog", schreibt Hans Thaysen, 34 Jahre alt. Und der sieben Jahre jüngere Gustav Kohlenberg ergänzt. "Jede Versammlung der Nationalsozialisten war ein inneres Erlebnis, ein Gottesdienst manchmal."

Adolf Trappe, 39 Jahre alt, schwärmt von der Kampfbereitschaft der Nazis. "Wir hatten damals schon den Grundsatz, dass für einen Kameraden, der von der KPD verhauen wurde, fünf KPDler daran glauben mussten."

"Unglücklicherweise total aktuell"

"Unglücklicherweise ist das total aktuell", meint Wieland Giebel mit Blick auf die heutigen Verbindungen von AfD und Pegida mit rechtsradikalen Schlägern. "Das war bei den Nazis auch so. Da gab es zwei Gruppierungen: Das eine waren die SA-Typen, die Schläger, deren Feinde die Kommunisten und die Polizei war, und auf der anderen Seite waren die Parteileute, die eine Parteikarriere machen wollten. Und der Zusammenschluss von den beiden, von den Schlägern und von den Parteileuten, von den Ideologen, das machte die Gefahr aus."

Der Soziologe Theodor Abel erkennt damals drei Hauptmotive für den Parteibeitritt der Nazis: Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen, völkische Ideologie und die Sehnsucht nach einem charismatischen Führer. Auch 48 Frauen nehmen an dem Preisausschreiben teil. Käthe Eiden, 31 Jahre alt, schreibt: "Der nationale Sozialismus ist durchdrungen vom Geist der Volksgemeinschaft. Nationalsozialismus, das ist Dienst am Volk." Und die 54-jährige Margarethe Schrimpff ergänzt: "War es nach all diesen traurigen Ereignissen ein Wunder, wenn sich ganz Deutschland nach einem Mann sehnte, der diesen Augiasstall mit eisernem Besen ausfegte?"



Die 581 Selbstzeugnisse zeigen eindrucksvoll, wie die frühen Nationalsozialisten dem Aufstieg Hitlers regelrecht entgegenfiebern. Und Vielfalt, Toleranz und Rechte von Minderheiten ignorieren.

Wie können heute Rassismus und Nationalismus verfangen?

Wieland Giebel ist irritiert, dass die Menschen heute schon wieder für solche Ideen empfänglich sind. "Weil die, die das 1934 geschrieben haben, die wussten nicht, dass der Zweite Weltkrieg kommt mit 60 Millionen Toten und der Holocaust, aber die heute, die sich dieser Naziideologie anschließen, die wissen das, in deren Bewusstsein ist das da, und sie lassen sich trotzdem auf diesen Rassismus und übersteigerten Nationalismus ein."



Theodor Abel konnte das Buch, in das die Erlebnisberichte der frühen Nazis einflossen, erst 1938 veröffentlichen. Das Reichspropagandaministerium hielt die Berichte so lange zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Sammlung praktisch vergessen.

Seit einigen Jahren ist sie im Internet abrufbar, nun als Buch veröffentlicht. Die beim Preisausschreiben versprochenen Geldprämien übrigens wurden nicht verteilt. Jedenfalls ist kein Gewinner bekannt.

Giebel, Wieland (Hrsg.): "Warum ich Nazi wurde", Biogramme früher Nationalsozialisten, Die einzigartige Sammlung des Theodore Abel, Berlin Story Verlag, 928 Seiten, 49,95 Euro