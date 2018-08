Wiederhören macht Freude: Hessische Familienserie Bei uns dehaam – Aus dem Leben einer hessischen Familie

Folge 6: Der verirrte Wanderer

Von Robert Stromberger

Der Schauspieler Joseph Offenbach im Jahr 1969 (picture-alliance/ dpa / Roland Witschel)

Opa scheidet früher als geplant aus dem Berufsleben. Er fängt an, die arme Oma mächtig zu nerven, bis er in den Vereinen so viel zu tun hat, dass er einen neuen Terminkalender braucht. Als der Wanderclub 100-jähriges Jubiläum feiert, beschließt Opa, ein Theaterstück zu schreiben und Regie zu führen. Eine Paraderolle für Joseph Offenbach!

Bei uns dehaam – Aus dem Leben einer hessischen Familie (6): Der verirrte Wanderer

Von Robert Stromberger, vorgestellt von Clarisse Cossais

Regie: der Autor

Mit: Danielo Devaux, Marianne Steinbrenner, Joseph Offenbach, Lia Wöhr, Hans Elwenspoek, Hans Weicker, Sophie Cossaeus, Hermann Josef Butz, Uwe Dallmeier, Alexander Helfmann, Karl Rühl, Joachim Schweighöfer und Josef Wageck

Produktion: HR 1964



Länge: 44'52

Robert Stromberger (1930–2009), war ein gebürtiger Darmstädter und Volksschauspieler. Als Dramatiker schrieb er zunächst Mundart-Volksstücke für den hessischen Rundfunk, später die erfolgreichen Fernsehserien "Diese Drombuschs" und "Die Unverbesserlichen". Mit Joseph Offenbach war er eng befreundet.