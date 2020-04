Kulturnachrichten

Mittwoch, 15. April 2020

Wiederaufbau von Notre Dame verzögert sich Vor einem Jahr, am 15. April 2019, ging die Pariser Kathedrale Notre Dame in Flammen auf. Die Kirche, die zum Weltkulturerbe zählt, wurde bei dem Feuer schwer beschädigt. Die Bilder lösten weltweit Bestürzung aus. Der französische Präsident Macron hatte damals gesagt, dass der Wiederaufbau bis 2024 dauern werde. Dagegen geht die ehemalige Dombaumeisterin des Kölner Doms, Barbara Schock-Werner, davon aus, dass der Wiederaufbau des Gotteshauses länger dauern wird als geplant. Auch ein Jahr nach dem verheerenden Brand sei man noch immer mit Sicherungsarbeiten beschäftigt, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur. Hinzu komme, dass die Baustelle wegen der Corona-Krise mindestens noch bis Mitte Mai stillgelegt sein werde.

Lübeck fertigt Christo-Verhüllung für Paris Für ein Projekt des amerikanischen Künstlers Christo (84) steuert die Lübecker Firma "Die Luftwerker" rund 25 000 Quadratmetern Spezialstoff bei. Für die Kunstinstallation, bei der der Pariser Triumphbogen verhüllt werden soll, werde ein mit Metall beschichtetes Material verwendet, sagte Firmenchef Robert Meyknecht. "Es besteht aus Polypropylen und wiegt 615 Gramm pro Quadratmeter. Entsprechend groß ist die Last, die die Mitarbeiter beim Nähen auf dem Schoß haben." Insgesamt würden rund 40 Panels genäht, die für die Installation im Herbst am Arc de Triomphe vorgesehen sind, so Meyknecht. Das Unternehmen hat auch in der Vergangenheit für Kunstprojekte mit Christo zusammengearbeitet - so bei dessen "Floating Piers" (2016) auf dem Lago d'Iseo in Oberitalien oder sein "Big Air Package" (2010-2013) im Gasometer Oberhausen.

Cannes-Festival sucht wegen Corona neue Form Das Filmfestival von Cannes nimmt dem Veranstalter zufolge wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr eine neue Form an. Angesichts der Gesundheitskrise könnten die Filmfestspiele nicht wie ursprünglich geplant stattfinden, hieß in einer Mitteilung. Es würden nun Optionen geprüft, das Festival auf "die eine oder andere Art" durchzuführen. Dazu gebe es Beratungen mit Filmschaffenden in Frankreich und im Ausland. Man hoffe, schnell Details zum Festival 2020 bekanntgeben zu können. Eigentlich sollte das 73. Festival von Cannes vom 12. bis 23. Mai an der französischen Riviera laufen.

Wettbewerb "Jugend musiziert" fällt ersatzlos aus Der 57. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" fällt in diesem Jahr wegen der Coronakrise ersatzlos aus. Wie die Bundesgeschäftsstelle in Berlin bekannt gab, ist auch keine Verschiebung von Kategorien in das kommende Jahr möglich. Da die Kategorien bei "Jugend musiziert" nur im dreijährigen Turnus stattfinden, sei dies für die betroffenen Ensembles, Solistinnen und Solisten besonders schmerzlich. Begründet wird die Entscheidung gegen eine Verschiebung auch mit den auch auf Regional- und Landesebene begrenzten organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen. Außerdem sei es pädagogisch und organisatorisch problematisch, Weiterleitungen von Regionalwettbewerben des Vorjahres als Zugang zu Landeswettbewerben gelten zu lassen, da dann Sonderregelungen für Altersgruppen getroffen werden müssten.

Aissaoui erhält wichtigsten arabischen Literaturpreis Der algerische Schriftsteller Abdelouahab Aissaoui hat für seinen Roman "The Royal Court" den Internationalen Preis für Arabische Romanliteratur bekommen. Das Buch handelt von Algerien in der Kolonialzeit. Statt bei der üblichen Zeremonie in Abu Dhabi wurde der Preisträger wegen des Coronavirus im Internet verkündet. Die mit 50.000 US-Dollar dotierte Auszeichnung wurde 2007 ins Leben gerufen mit dem Ziel, arabischer Literatur international mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Sie gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für arabische Literatur.