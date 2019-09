Wie Schwarzgeld aus Russland Europa unterwandert Waschstraße Ost Das Feature, 44 min Von Andrea Rehmsmeier Der "Russische Waschsalon" ist der größte unter den zahlreichen Fällen von Geldwäsche der letzten Jahre: Mit atemberaubenden Summen Schwarzgeld werden die reichen Staaten der Europäischen Union geflutet, in den Schwellenländern bluten die Staatskassen aus. Wer darüber berichtet lebt gefährlich.

Am Anfang sah es nur nach Geldwäsche für Zigarrettenschmuggler aus. Doch dahinter entdeckten Ermittler ein viel größeres System. (EyeEm / John Ray)

Gerüchte gab es schon lange. "Die Russen" hätten das Geschäftsgebäude am Rande von München gekauft, so tuschelten die Anwohner, dort gehe es nicht sauber zu. Inzwischen geht auch das Bundeskriminalamt von einem bedeutenden internationalen Finanzskandal aus.

Die Spur führt mitten hinein in die Parallelwelt der Scheinfirmen, der korrupten Eliten und der dubiosen Kapitaltransfers. Die Gelder landen nach einem Zickzack durch Bankhäuser am Rande Europas in unscheinbaren Investitionen wie in dem Ort bei München.

Die Trasta Komercbanka in Riga hat ihre Lizenz verloren (Deutschlandradio / Andrea Rehmsmeier)

Die europäischen Behörden stehen den illegalen Milliarden-Transfers ratlos gegenüber. Journalisten und Insider, die über Korruption und Geldwäsche berichten, zahlen einen hohen Blutzoll.

