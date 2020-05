"Wie dreistöckige Dampfer unter Fischerbooten" Antonio Salieris französische Opern

Von Matthias Käther

Dieses Bild von Antonio Salieris bewahrt die "Gesellschaft der Musikfreunde" in Wien. (imago images / Leemage )

So rühmte der große Hector Berlioz den Meister Antonio Salieri im 19. Jahrhundert. Er sah in ihm einen der innovativsten Komponisten seiner Zeit. Tatsächlich waren dessen französische Opern Sensationsstücke und Tagesgespräch im Paris der 1780er Jahre.

Weitab von Mozarts Konkurrenz in Wien gelang es Salieri, sich in der französischen Hauptstadt den Ruf eines neuen Gluck zu erwerben – und das sogar mit Glucks Unterstützung!

Antonio Salieri war Gluck eng verbunden, als Schüler, als Freund. Und so reiste er mit Gluck gemeinsam 1784 nach Paris, um die Oper "Les Danaides" einzustudieren. Schon zuvor munkelte die Presse, dass Salieri zumindest Teile der Oper komponiert habe.

Ein glücklicher Gluck oder ein saurer Salieri?

Die Spekulationen, die natürlich auch das Interesse an der Oper steigerte, gipfelten in Behauptungen, dass der Erfolg darüber entscheiden würde, welche "Autorenschaft" der Oper zugesprochen würde: käme sie beim Publikum an, dann würde sie Gluck zugeschrieben - würde sie durchfallen, könnte man sie leicht dem Schüler Salieri zuschieben.

Fairer Lehrer: Christoph Willibald Gluck. (imago images / imagebroker)

Doch es kam anders. Nachdem die Oper durchschlug, gab Gluck persönlich bekannt, dass Salieri der Komponist sei. Er habe ihm nur assistiert. Damit ebnete er seinem ehemaligen Schüler den Weg.

Weitere Aufträge

Neue Zusammenarbeiten zwischen der Pariser Oper und Antonio Salieri wurden vereinbart. Auch die folgenden Bühnenstücke wurden gefeiert und europaweit gespielt. Folgende Generationen schätzten die Werke Saleris. So schenkte auch Berlioz dem Komponisten Beachtung und wies auf seine prachtvollen Werke hin.

Und doch gerieten die Opern in Vergessenheit. Der erfolgreiche Komponist wurde im Laufe der Zeit zum "Mörder Mozarts" stilisiert und damit negativ belegt. Doch diese Episode scheint überwunden. Die Opern tauchen nun immer wieder auf den heutigen Spielplänen auf.

Neuer Zuspruch für Salieri

Und so verwundert es nicht, dass in den letzten Jahren Salieris französische Opern "Les Danaides", "Les Horaces" und "Tarare" auch erneut auf CDs eingespielt wurden, unter anderem mit Spitzenkräften unter der Leitung von Christophe Rousset.

