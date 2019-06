Wie begleitet man einen Freund beim Sterben? Lass uns übers Sterben reden Von Ulrike Lykke Langer

Felix hat vier Kinder und steht wenige Tage vor der Hochzeit mit seiner zweiten Frau, als er die Diagnose Krebs bekommt. Als Kommunikationstrainer und Wissenschaftler ist er es gewohnt ist, mit allem, was ihn beschäftigt, in die Öffentlichkeit zu gehen. Er lädt seine Freunde und Bekannten, seine Familie und Kollegen dazu ein, mit ihm das Sterben zu erleben - und mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen. Auch die Autorin Ulrike Lykke Langer wagt den Schritt und begleitet Felix das letzte Stück, spricht regelmäßig mit ihm und seiner Familie, mit Freunden und Therapeuten. Über Ängste und Hoffnungen, über die Vorstellungen vom Tod und darüber, was im Leben wirklich wichtig ist.

Lass uns übers Sterben reden

Von Ulrike Lykke Langer

Regie: Nikolai von Koslowski

Mit: Anja Schneider, Vincent Redetzki, Beatrix Hermens

Ton: Holger Kliemchen und Christian Grund

Produktion: MDR 2019

Länge: 54‘26

Ulrike Lykke Langer wurde 1973 in Leipzig geboren und hat dort Theaterwissenschaft und Journalistik studiert. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet sie als Regisseurin und Produzentin in der Leipziger Theaterszene. Seit 2008 ist sie freie Autorin und Regisseurin für den Hörfunk des Mitteldeutschen Rundfunks und andere Rundfunkanstalten.