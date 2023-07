Beispiel FC Gütersloh

Wie Vereine mit einem Aufstieg umgehen

06:26 Minuten Der FC Gütersloh (in den grünen Trikots) spielt in der kommenden Saison in der Regionaliga (hier eine Szene aus dem Testspiel gegen den SC Verl). © Imago / Jens Dünhölt

16. Juli 2023, 17:48 Uhr

Was verbindet Heribert Bruchhagen, Oliver Ruhnert und Michael Henke? Sie alle waren beim FC Gütersloh. Der Verein ist wieder in der Regionalliga - und muss, wie andere Klubs auch, Erinnerungen an alte Zeiten mit der Realität in Einklang bringen.