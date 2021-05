Wenn die Welt auf einen Code zusammenschrumpft Die Formel Freistil, 54 min Von Florian Felix Weyh Ob Waschmittelformel, Underberg- oder Coca-Cola-Mixtur – wer die Formel hat, der hat die Macht. Und wenn sich Wissen in Formeln verdichtet, wird es unantastbar: E=mc². Die formale Notation von Algorithmen schüchtert zunächst einmal ein. Aber zugleich ziehen Formeln den Menschen magisch an.

Wann stoßen Formeln an ihre Grenzen? (Imago / Westend61)

Jenseits trivialer Mythen fragt das Feature: Was können Formeln überhaupt? Wo stoßen sie an ihre Grenzen, wann werden sie unsinnig? Wann dienen sie der Verschleierung von Unwissen?



Die Sendung versammelt kuriose Beispiele aus allen Lebensbereichen und durchforstet den Formelwald auf brauchbare Algorithmen zur Lebensbewältigung. Wie wäre es mit der Glücksformel von Moses Mendelssohn aus dem 18. Jahrhundert: G = (m⋅p)/t?



Wie viele andere Formeln funktioniert sie ausgezeichnet, weil ihre Variablen ausreichend schwammig definiert worden sind. Sogar die Weltformel wartet in der Berliner Staatsbibliothek auf ihre Entdecker, allerdings mit einer Einschränkung versehen: "Benutzung nur im Lesesaal erlaubt!"

Die Formel

Wenn die Welt auf einen Code zusammenschrumpft

Von Florian Felix Weyh



Regie: Philippe Brühl

Es sprachen: Bettina Kurth, Michael Evers, Udo Schenk und der Autor

Ton und Technik: Inge Görgner

Redaktion: Klaus Pilger

Produktion: Deutschlandfunk 2011





Florian Felix Weyh wurde 1963 in Düren geboren, wuchs in Baden-Württemberg auf, studierte in Köln Psychologie und lebt nun schon lange in Berlin. Er ist Publizist, Feature-Autor, Essayist, Literaturkritiker, Kulturjournalist, Dramatiker, Hörspielautor und Romancier - ein Kulturmensch durch und durch!

