Wenn alles anders wird Die Macht des Augenblicks Freistil, 55 min Von Burkhard Reinartz Der Augenblick ist die extremste Form von Gegenwart. Im Zeitfenster von nur wenigen Sekunden entscheidet sich, ob alles anders wird oder bleibt wie es ist. Das Heitere und das Grausame, das Leichte und Schwere können in einem Hauch von Zeit zusammenfallen.

Ein besonderer Augenblick: Erste Begegnung auf dem Eis (Imago / Westend61)

Der Augenblick, in dem ein Mann und eine Frau sich zum ersten Mal begegnen oder für immer trennen. Der sorglose Moment beim Zuprosten in den Partymeilen eines Skiorts, der zu viraler Massenansteckung führte. Dagegen die Schönheit des gelungenen Augenblicks. In einer Zeitspanne von wenigen Sekunden können Menschen aus der Zeit heraustreten.

Voraussetzung dafür: ganz in der Gegenwart zu sein. Wer dauernd mit den Gedanken an die Vergangenheit und mit der Angst vor der Zukunft beschäftigt ist, kann den günstigen Moment glatt verpassen. Vielleicht wartet ja schon an der nächsten Ecke der alles verändernde Augenblick.

Von Burkhard Reinartz



Regie: der Autor

Es sprachen: Merle Wasmuth, Nils Kretschmer, Bruno Winzen

und Kerstin Fischer

Ton und Technik: Wolfgang Rixius und Thomas Widdig

Redaktion: Klaus Pilger

Produktion: Deutschlandfunk 2021