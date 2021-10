Kulturnachrichten

Freitag, 8. Oktober 2021

Wenige Professorinnen an Hochschulen Der Frauenanteil bei den hauptberuflichen Professuren lag zum Jahresende 2020 bei 26 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Dabei war der Professorinnen-Anteil bei den Ingenieurwissenschaften mit 14 Prozent am geringsten und in der Fächergruppe Geisteswissenschaften mit 40 Prozent am höchsten. Der Frauenanteil am gesamten Hochschulpersonal lag wie bereits im Vorjahr bei 54 Prozent. Auch beim wissenschaftlichen Hochschulpersonal blieb er gleich und betrug wie im Vorjahr 40 Prozent. Insgesamt waren an den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken rund 759 000 Personen beschäftigt, das waren 2,9 Prozent mehr als Ende 2019.

Friedensnobelpreis für Journalisten Ressa und Muratow Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die philippinische Journalistin Maria Ressa und den russischen Journalisten Dmitri Muratow. Das teilte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Sie würden für ihren Einsatz für Meinungsfreiheit ausgezeichnet, die Voraussetzung sei für Demokratie und anhaltenden Frieden, wie die Vorsitzende des Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen, sagte. Der Friedensnobelpreis ist mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (über 980.000 Euro) dotiert. Er wird traditionell am 10. Dezember vergeben, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel (1833-1896). Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Sammlung von Filmproduzent Cramer wird versteigert Die umfangreiche Kunstsammlung des im Juni gestorbenen Hollywood-Moguls Douglas Cramer, der unter anderem TV-Serien wie "Star Trek", "Wonder Woman" und "Love Boat" produzierte, soll in New York versteigert werden. Unter den rund 130 Werken ist ein Gemälde des US-Künstlers Roy Lichtenstein, das auf bis zu 18 Millionen Dollar (etwa 16 Millionen Euro) geschätzt wird, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Zudem seien Werke unter anderem von Jasper Johns, Cecily Brown und Ellsworth Kelly Teil der Sammlung, die im November versteigert werden soll.

Hamburger Verlag CulturBooks erhält Preis der Hotlist Der unabhängige Hamburger Verlag CulturBooks ist mit dem Preis der Hotlist 2021 ausgezeichnet worden. Die mit 5000 Euro dotierte Würdigung bekommt der Verlag für den Roman "New York Ghost" von der amerikanisch-chinesischen Autorin Ling Ma, teilte der Verein Hotlist in Berlin mit. Das Debüt sei von Zoë Beck für den Verlag CulturBooks "mitreißend übersetzt" worden, erklärte die Jury zur Begründung. Sie nannte das Buch zudem "eine erschreckend gegenwärtige Endzeiterzählung, die als popliterarisch rasanter Pandemieroman ebenso überzeugt wie als kluge, humorvolle Satire auf den Seelenzustand junger Großstädter:innen, die sich im kapitalistischen System gefangen und zugleich von ihm entfremdet fühlen". Der zweite und mit 1500 Euro für die Satzkosten dotierte Preis geht an den Limmat-Verlag für den Erzählband "Fern von hier" von Adelheid Duvanel. Die Hotlist präsentiert die Bücher des Jahres aus unabhängigen Verlagen des deutschsprachigen Raums. Der Jury gehören Literaturjournalisten, -kritiker und Buchhändler an.

In Köln dürfen Muezzine künftig zum Gebet rufen In Köln dürfen Muezzine künftig zum Freitagsgebet rufen. Die Stadt kündigte ein entsprechendes und zunächst auf zwei Jahre befristetes Modellprojekt an. Demnach darf der Ruf des Muezzins von 12.00 bis 15.00 Uhr und maximal fünf Minuten lang erfolgen. Auch zur Lautstärke gibt es Vorgaben. Die umliegende Nachbarschaft der Gemeinde soll außerdem im Vorfeld informiert werden. Oberbürgermeisterin Reker sprach von einem Zeichen der gegenseitigen Akzeptanz und einem Bekenntnis zur grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit. Nach zwei Jahren wollen die Stadt und die beteiligten Moscheegemeinden ihre Erfahrungen auswerten und darüber entscheiden, ob die Neuregelung beibehalten werden kann.

Preis der Nationalgalerie für Sandra Mujinga Die in Berlin und Oslo lebende Künstlerin Sandra Mujinga ist mit dem Preis der Berliner Nationalgalerie ausgezeichnet worden. Die Jury habe sich "nach intensiven Diskussionen" für die in der Demokratischen Republik Kongo geborene Mujinga entschieden, hieß es am Donnerstagabend bei der Vergabe im Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwartskunst in Berlin. Mujinga setzte sich gegen den Musikproduzenten Lamin Fofana, die mit Fotografie und Videos arbeitenden Calla Henkel und Max Pitegoff sowie die in Vietnam geborene Konzeptkünstlerin Sung Tieu durch. Für ihre Präsentation hat Mujinga geisterhaft wirkende Figuren aus verflochtenen Stoffbahnen entworfen, die durch die Räume zu schweben scheinen. Der Preis der Nationalgalerie wird für junge Positionen der Gegenwartskunst vergeben, die die Internationalität der Kunstszene in Deutschland widerspiegeln. Der oder die Preisträgerin erhält eine Einzelausstellung im Hamburger Bahnhof, jeweils im Folgejahr.

Berlinale 2022 wieder als klassisches Filmfestival Die Berlinale soll 2022 wieder als klassisches Filmfestival stattfinden - so wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie. Wie die Veranstalter heute mitteilten, sind die 72. Internationalen Filmfestspiele für den Zeitraum vom 10. bis 20. Februar als Präsenzveranstaltung geplant. "Wir freuen uns sehr, im Februar mit dem Festival auf die große Leinwand zurückzukehren", sagten Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, der Künstlerische Leiter des Festivals. In der Filmbranche wie auch beim Publikum gebe es ein großes Bedürfnis nach dem Festivalerlebnis und persönlichen Begegnungen. Informationen zu Corona-Regeln und zum Online-Ticketing sollen in der ersten Novemberhälfte bekanntgegeben werden.

Jüdisches Leben: Berichterstattung mit vielen Klischees Die Darstellung jüdischen Lebens in den Medien leidet noch immer an Klischees und Vorurteilen. So lässt sich das Ergebnis einer Fachtagung zusammenfassen, die am Donnerstag in Berlin stattfand. Unter dem Titel "Medienbild im Wandel: Jüdinnen und Juden in Deutschland" diskutierten Experten verschiedener Fachrichtungen darüber, wie sich das Leben jüdischer Mitmenschen differenzierter darstellen lässt. Für die Berichterstattung würden oft Bilder gesucht, deren Sprache schnell erkennbar sei: zum Beispiel ein Jude mit Kippa auf dem Kopf, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, dass alltägliches jüdisches Leben in der medialen Berichterstattung oft nicht vorkomme, weil meist die Shoah und der Nationalsozialismus thematisiert würden.