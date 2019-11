Wendeländer (4/5) - Istvan Mezei und der Fußballverband der Roma in Ungarn Ein Rom träumt von der Champions League Das Feature, 44 min Von Mirko Schwanitz In Ungarn ist Istvan Mezei eine Legende: 1980 begleitet er das ungarische Fußball-Olympiateam nach Moskau. Wenig später gründet er die erste Roma-Mannschaft des Landes und organisiert mit Ungarns Fußballidol Janos Farkas eine Roma-Jugendliga. Sie wird für manchen zum Sprungbrett in die erste Liga.

Der Fußballaktivist Istvan Mezei (Deutschlandradio / Mirko Schwanitz)

Istvan Mezei widerspricht allen Klischees, die in Europa nach wie vor von "Zigeunern" gepflegt werden. In Ungarn ist Mezei eine Legende: 1980 ist er im Kader des ungarischen Fußballolympia-Teams. Wenig später gründet er die erste Roma-Fußballmannschaft Ungarns und organisiert mit Unterstützung des ungarischen Fußball-Idols, Janos Farkas, eine Roma-Jugendliga. Sie wird für manchen zum Sprungbrett in die erste ungarische Liga.

Als es in den 1990er-Jahren in Osteuropa zu Gewaltexzessen gegen Roma kommt, veranstaltet Istvan Mezei Fußballturniere zwischen Polizei- und Romateams. Danach werden erstmals Roma in den Polizeidienst übernommen. 2012 wird die von ihm geleitete Nationalmannschaft der ungarischen Roma bei der Fußball-EM der Europäischen Minderheiten Vizeeuropameister. Doch seit dem Machtantritt von Victor Orban ist Istvan Mezeis Lebenswerk in Gefahr.

Die Lebensgeschichte eines Fußballverrückten, sein andauernder Kampf gegen die Diskriminierung. Und ein spannendes Panorama von 70 Jahren mitteleuropäischer Geschichte – erstmals erzählt aus der Sicht eines europäischen Roms.

Das Feature wurde 2019 mit dem Civis-Sonderpreis "Fußball + Integration" ausgezeichnet.

Von Mirko Schwanitz



Regie: Wolfgang Rindfleisch

Es sprachen: Martin Seifert, Nadja Schulz-Berlinghoff, Roland Hemmo, Stefan Kaminski

Ton und Technik: Thomas Monnerjahn

Redaktion: Wolfgang Schiller

Produktion: Dlf 2018



(Teil 5 am 15.11.2019)

Mirko Schwanitz wurde in Halle an der Saale geboren und studierte Journalistik in Leipzig. Er berichtet als freier Korrespondent für unterschiedliche Hörfunksender und Zeitschriften aus Südosteuropa.