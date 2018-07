Kulturnachrichten

Dienstag, 24. Juli 2018

Weltweit größter Saurierfuß identifiziert 1998 entdecktes Fundstück ist einen Meter lang Forscher haben den weltweit größten Fuß eines Dinosauriers identifiziert. Ein internationales Team unter Beteiligung Münchner Forscher untersuchte den versteinerten Fuß, der schon vor 20 Jahren im US-Bundesstaat Wyoming entdeckt worden war. Er sei fast einen Meter breit und damit größer als alle bisher bekannten Funde, schreiben die Forscher aus Deutschland, der Schweiz und den USA in der Fachzeitschrift "PeerJ". Sie weisen darauf hin, dass zwar größere Fußspuren bekannt sind, aber eben kein größerer Fuß. Der Mittelfußknochen lasse vermuten, dass es sich um einen nahen Verwandten der Brachiosaurier handele. Den Messungen zufolge soll das Tier am Becken eine Höhe von vier Metern gehabt haben. Er könnte mindestens zehn Meter hoch gewesen sein und an die 30 bis 40 Tonnen gewogen haben.

Vanessa Redgrave bekommt Goldenen Löwen Filmfest von Venedig zeichnet Britin für Lebenswerk aus Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave bekommt vom Filmfest in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die 81-Jährige sei eine der besten Schauspielerinnen des modernen Kinos, erklärte Festivaldirektor Alberto Barbera. Die Oscarpreisträgerin sei eine "sensible Schauspielerin", die auch komplizierte Charaktere spielen könne. "Sie ist ausgestattet mit natürlicher Eleganz, angeborener Verführungskraft und einem außerordentlichen Talent." Das 75. Filmfest von Venedig läuft vom 29. August bis zum 8. September. Der kanadische Regisseur David Cronenberg wird dabei ebenfalls für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Frühe Studioaufnahme von David Bowie entdeckt 16-Jähriger nahm Song mit erster Band auf David Bowies früheste bekannte Studioaufnahme ist britschen Medienberichten zufolge in einem Brotkorb entdeckt worden und soll nun versteigert werden. Der britische Rockstar sang den Song "I Never Dreamed" als 16-Jähriger in seiner ersten Band The Konrads. Das Plattenlabel Decca lehnt allerdings einen Vertrag ab. Der frühere Schlagzeuger der Band fand die Aufnahme zufällig wieder, wie Zeitungen berichteten. Bei der Versteigerung im September im Auktionshaus Omega Auctions soll sie mindestens 10 000 Pfund einbringen. David Bowie starb 2016.

Online-Petition für gefeuerten Hollywood-Regisseur James Gunn twitterte Pädophilen-Sprüche Eine Petition zur Wiedereinstellung des gefeuerten "Guardians of the Galaxy"-Regisseurs James Gunn hat drei Tage nach dem Start rund 250 000 Unterstützer im Internet gefunden. Das Filmstudio hatte den 51-Jährigen am Freitag wegen früherer Pädophilen-Sprüche bei Twitter vor die Tür gesetzt. Die meisten der Einträge stammen aus den Jahren 2008 bis 2011 und waren von einer konservativ ausgerichteten Nachrichtenseite ans Licht geholt worden. Gunn sagte dem "Hollywood Reporter", er bedauere seine Tweets und übernehme die volle Verantwortung für deren Inhalt. Auch mehrere Stars der Filmreihe haben die Petition für eine Rückkehr Gunns mittlerweile unterzeichnet, darunter Dave Bautista und Selma Blair.

Streit verhindert Bergung von Silber-Galeone Kolumbien und Spanien beanspruchen gesunkenes Schatzschiff In Kolumbien hat Präsident Juan Manuel Santos die Bergung eines 1708 gesunkenen spanischen Schatzschiffes vorerst gestoppt. Die Galeone San Jose war 2015 entdeckt vor der kolumbianischen Küste entdeckt worden. Zur Zeit läuft eine Klage gegen das Vorhaben, die Galeone auf privatwirtschaftlicher Basis zu bergen. Über das weitere Vorgehen entscheidet nun die neue Regierung von Präsident Ivan Duque, der Anfang August die Arbeit aufnehmen wird. Die spanische Galeone San Jose war Teil der Silberflotte, die aus den südamerikanischen Kolonien Silber und andere Schätze nach Spanien brachte. Der Wert des Wracks wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Laut Unesco-Konvention über den Schutz von Gütern auf dem Meeresgrund könnte auch Spanien den Besitz beanspruchen. Ein Gericht hatte zuletzt aber Kolumbien als Eigentümer bestätigt.

"Nacht der 100 Lichter" erinnert an Loveparade-Opfer Gedenkveranstaltung zum Jahrestag Mit brennenden Kerzen und Saxofonmusik ist gestern in Duisburg der Opfer der Loveparade-Katastrophe vor acht Jahren gedacht worden. Damalige Besucher der Technoveranstaltung und andere Trauernde trafen sich in dem Straßentunnel, der damals zum Veranstaltungsgelände führte. Das Gedenken ohne Ansprachen wird traditionell am Vorabend des Jahrestages des Unglücks abgehalten. Heute ist eine Gedenkveranstaltung am Loveparade-Mahnmal geplant. Am 24. Juli 2010 waren am einzigen Ein- und Ausgang der Technoparade 21 Menschen erdrückt worden. Mindestens 652 Menschen wurden verletzt.

Paul McCartney spielte Geheimkonzert In den Abbey Road Studios in London Ex-Beatle Paul McCartney hat vor auserwählten Fans und Stargästen ein Geheimkonzert in den Abbey Road Studios gegeben. Sir Paul spielte in den berühmten Tonstudios in London knapp zwei Dutzend Songs, darunter Beatles-Hits wie "Drive My Car", "Lady Madonna" oder "Back In The U.S.S.R." und Lieder von seinem kommenden Album "Egypt Station". Die Zuschauer waren über einen Wettbewerb im Internet ausgewählt worden. McCartney hatte vergangene Woche auf Instagram seine Fans dazu aufgerufen, in einem Video zu erklären, warum sie unbedingt bei dem exklusiven Auftritt dabei sein müssten. Neben den Gewinnern waren Sängerin Kylie Minogue sowie die Schauspieler Johnny Depp und Orlando Bloom im Publikum.

New Yorker "Daily News" entlässt Hälfte der Mitarbeiter Zeitung wird sich stärker auf das Digitale konzentrieren Die New Yorker Tageszeitung "Daily News" entlässt die Hälfte der Mitarbeiter ihrer Redaktion. In einer E-Mail an die Redakteure hieß es, die Zeitung werde sich stärker auf das Digitale konzentrieren. Der Fokus liege dabei auf Nachrichten zu den Themen "Kriminalität, Justiz und öffentliche Aufgaben". Die Zeitung wurde im vergangenen Jahr für den symbolischen Preis von einem Dollar an den Eigentümer der "Chicago Tribune" verkauft. Das Unternehmen übernahm alle Verbindlichkeiten der Zeitung. "Daily News" sorgte immer wieder mit kritischen Berichten, unter anderem zu gesundheitlichen Gefahren in Gebäuden des städtischen Wohnungsbaus, für Aufsehen. Der Umsatz und die Auflage der Zeitung sind dennoch seit Jahren rückläufig.

Karin Baal mit erstem Götz George Preis geehrt Baal erhielt die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Lebenswerk Die Schauspielerin Karin Baal ("Die Halbstarken") ist für ihr Lebenswerk mit dem erstmals verliehenen Götz George Preis geehrt worden. Die 77-Jährige erhielt die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung in Berlin - an dem Tag, an dem der populäre Schimanski-Darsteller 80 Jahre alt geworden wäre. Die Götz George Stiftung würdigte Baal als "großartige Schauspielerin und bewundernswerte Frau". Sie öffne sich schonungslos und mit berührender Hingabe ihren Figuren und mache dadurch auch feinste Nuancen ihrer großen Gefühlsskala sichtbar, hieß es. Götz George, 2016 mit 77 Jahren in Hamburg gestorben, hatte sich als Zweck der nach ihm benannten Stiftung die Förderung älterer Schauspieler gewünscht. Sie sollten zu Botschaftern der Solidarität unter Künstlern werden, erklärte die von seiner Frau Marika geführte Stiftung. "Trotz künstlerischer Erfolge droht vielen Schauspielerinnen und Schauspielern Altersarmut."

Weltpremiere für Lady-Gaga-Filmmusical in Venedig "A Star is Born" ist ein Remake des Hollywoodklassikers von 1976 Das Filmmusical "A Star is Born" mit Lady Gaga - ein Remake des gleichnamigen Hollywoodklassikers von 1976 mit Barbra Streisand - wird bei den Filmfestspielen in Venedig seine Weltpremiere feiern. Die Vorführung soll am 31. August stattfinden. Nach Mitteilung der Festivalleitung geht der Film aber nicht in den Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Das Studio Warner Bros. bringt das Musical Anfang Oktober in die Kinos. US-Schauspieler Bradley Cooper gibt mit "A Star is Born" sein Regiedebut und spielt auch die männliche Hauptrolle. Für Sängerin Lady Gaga ist es die erste Hauptrolle vor der Filmkamera. Das Remake ist vierte Leinwandfassung des Welterfolgs um einen alkoholkranken Musiker, der eine junge Frau kennenlernt und ihre Karriere ankurbelt. Während sie schnell aufsteigt, stürzt er ab.