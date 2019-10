Kulturnachrichten

Montag, 28. Oktober 2019

Weltpremiere eröffnet Filmfestival Dok Leipzig Das 62. Dokumentarfilm-Festival Dok Leipzig beginnt heute mit einer Weltpremiere. "Das Forum" von Marcus Vetter wirft einen Blick hinter die Kulissen des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Bis zum 3. November werden 310 Filme aus 63 Ländern auf dem Dok-Filmfestival präsentiert, wie die Veranstalter mitteilten. 152 Filme aus dem Programm werden erstmals in Deutschland, Europa oder weltweit zu sehen sein. Die diesjährigen Festival-Preisträger dürfen sich über gestiegene Prämien freuen. Nach Angaben der Festivalleitung werden Preisgelder in Höhe von mehr als 82 000 Euro vergeben sowie 24 Preise.

Ehren-Oscarpreisträger fordern Vielfalt Die Ehren-Oscars sind dieses Jahr im Zeichen der Geschlechtergerechtigkeit und Diversität verliehen worden. Zu den in Los Angeles Geehrten zählt die US-Schauspielerin Geena Davis, die 1991 in dem Frauen-Roadmovie "Thelma und Louise" spielte. Dieser Film habe sie zu ihrem jahrzehntelangen Engagement für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche veranlasst, sagte Davis bei der Gala. Auch die italienische Regisseurin Lina Wertmüller bekam einen Ehren-Oscar - vier Jahrzehnte nachdem sie als erste Frau für den Regie-Oscar nominiert worden war. Sie schlug vor, den Oscar in Anna umzubenennen. Die Diversität in Hollywood wurde auch mit einem weiteren Ehren-Oscar betont: Der Schauspieler Wes Studi bekam als erster US-Ureinwohner einen Oscar. Eine weitere Auszeichnung ging an den Regisseur David Lynch.

Gauck übernimmt Gastprofessur in Bochum Altbundespräsident Joachim Gauck übernimmt im Wintersemester 2019/2020 die Max-Imdahl-Gastprofessur an der Ruhr-Universität Bochum (RUB). Wie der Namensgeber der Professur stehe Gauck "für Interdisziplinarität und den Dialog zwischen den Generationen, Kulturen und Milieus", sagte RUB-Rektor Axel Schölmerich zu Begründung. Die Gastprofessur umfasst laut RUB mehrere Termine Gaucks, darunter eine öffentliche Vorlesung am 27. November über "Die plurale Gesellschaft - Gewinn und Verunsicherung". Mit der nach dem früheren Bochumer Kunsthistoriker Max Imdahl (1925-1988) benannten Gastprofessur ehrt die Hochschule Persönlichkeiten der Zeit, "die Maßgebliches für die Einheit unseres Wissens und unserer Gesellschaft geleistet haben".

Pressefreiehit in Tansania unter Beschuss Der tansanische Präsident John Magufuli hat laut Menschenrechtlern die Presse- und Meinungsfreiheit in seinem Land stark eingeschränkt. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2015 habe seine Regierung eine Reihe repressiver Gesetze erlassen, um gegen Journalisten, Nichtregierungsorganisationen und Oppositionsparteien vorzugehen, erklärten Amnesty International und "Human Rights Watch" in Daressalam als Ergebnis zweier unabhängiger Studien. Den Studien zufolge geht die Regierung mit Gesetzen und Zensur gegen kritische Journalistinnen und Journalisten vor. Auch Politiker und nichtstaatliche Organisationen sind den Menschenrechtlern zufolge unter Beschuss. Insgesamt wurden für die beiden Studien 148 Journalisten, Anwälte, Aktivisten, Regierungsmitarbeiter und Diplomaten interviewt sowie Gesetze und Gerichtsbeschlüsse ausgewertet.

Cimabue-Bild für mehr als 24 Millionen versteigert Das Werk "Der verspottete Christus" des italienischen Vorrenaissance-Malers Cimabue ist in Frankreich für mehr als 24 Millionen Euro versteigert worden. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Auktionshaus Actéon. Der Schätzpreis von vier bis sechs Millionen Euro wurde damit um ein Mehrfaches übertroffen. Das Bild stammt laut französischen Medien aus dem Haus einer älteren Frau in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Compiègne - die frühere Besitzerin war sich demnach des Millionenwerts nicht im Klaren. Das kleine Gemälde zeigt auf einem Goldgrund Christus inmitten einer Menschenmenge. Die Werke von Cenni di Pepo (circa 1240 bis 1302), wie Cimabue eigentlich hieß, sind sehr selten. Der Florentiner Maler und Mosaikkünstler gilt als eine der größten Figuren der italienischen Vorrenaissance.

Roswitha-Preis 2019 für Monika Rinck Monika Rinck hat den Roswitha-Literaturpreis 2019 der Stadt Bad Gandersheim erhalten. Die Berliner Lyrikerin nahm die Auszeichnung während eines Festakts im Kloster Brunshausen bei Bad Gandersheim entgegen. "Monika Rinck verfügt über ein breites Spektrum literarischer Mittel und Verfahrensweisen, über einen skurrilen Humor und einen anarchischen Witz", hieß es zur Begründung. Rinck hat seit 1998 viele Bücher mit Gedichten, Texten und Essays veröffentlicht. Der seit 1973 alljährlich vergebene und mit 5500 Euro dotierte Roswitha-Preis ist der älteste nur an Frauen verliehene deutsche Literaturpreis. Er erinnert an die nach Angaben der Stadt erste deutsche Schriftstellerin, die Kanonisse Roswitha von Gandersheim, die im 10. Jahrhundert Legenden, Dramen und historische Gedichte schrieb.

NS-Zwangsarbeiterin und Autorin Vera Friedländer tot Die Schriftstellerin Vera Friedländer, die sich als Mädchen an einer erfolgreichen Protestaktion gegen die Nazis beteiligte und später als Zwangsarbeiterin in einer Schuhfabrik versklavt wurde, ist tot. Die Autorin starb im Alter von 91 Jahren, wie der Verlag "Das Neue Berlin" unter Berufung auf ihren Sohn bestätigte. Die Mitbegründerin des Jüdischen Kulturvereins Berlin hatte in ihrem 2016 erschienenen autobiografischen Werk "Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander" über ihr Schicksal berichtet. Als 15-Jährige forderte sie im März 1943 zusammen mit ihrem Vater und anderen Beteiligten bei den Protesten in der Berliner Rosenstraße die Freilassung ihrer Mutter und anderer jüdischer Frauen. Zahlreiche Mitglieder der Familie wurden in Konzentrationslagern ermordet.