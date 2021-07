Kulturnachrichten

Samstag, 31. Juli 2021

Welterbekomitee tagt 2022 in Russland Die nächste Sitzung des Unesco-Welterbekomitees findet im Sommer 2022 in Russland statt. In Kasan solle dann unter anderem über die Welterbe-Nominierung der Alten Synagoge und Mikwe in Erfurt entschieden werden, teilte die deutsche Unesco-Kommission zum Abschluss der 44. Tagung des Welterbekomitees mit, die im chinesischen Fuzhou zu Ende ging. Das Welterbekomitee hat dieses Jahr 34 Stätten auf vier Kontinenten zum Erbe der Menschheit erklärt. Darunter waren auch fünf Bewerbungen aus Deutschland oder mit deutscher Beteiligung: die Kurstädte Bad Ems, Baden-Baden und Bad Kissingen, der Niedergermanische Limes, die Mathildenhöhe Darmstadt, jüdische Stätten in Speyer, Worms und Mainz sowie der Donaulimes. Weltweit stieg durch die neuen Einschreibungen die Zahl der Unesco-Welterbestätten auf 1154.

Neue Corona-Verordnung erleichtert Einreise für Künstler Eine neue, von Sonntag an geltende Corona-Einreiseverordnung soll nach Darstellung des Deutschen Kulturrats Verbesserungen für Künstlerinnen und Künstler mit sich bringen. Laut Verordnung werde die Einreise aus Hochrisikogebieten erleichtert. Dafür sei eine Ausnahme von der Quarantäne festgelegt worden für nicht vollständig geimpfte Personen, die zur künstlerischen Berufsausübung auf der Grundlage vertraglicher Verpflichtungen an künstlerischen oder kulturellen Produktions- oder Präsentationsprozessen teilnehmen. Die Regelung sei längst überfällig gewesen, sagte der Geschäftsführer des Kulturrats, Zimmermann. Der internationale Austausch sei essenziell für das kulturelle Leben. Die Veränderung der Einreiseverordnung sei eine wichtige Maßnahme, um den internationalen Kulturaustausch wieder zu beleben, so Zimmermann.

Gerard Butler verklagt Hollywood-Produzenten Der britische Schauspieler Gerard Butler hat die Produzenten des Films "Olympus has Fallen - Die Welt in Gefahr" wegen Vertragsbruchs und Betrugs verklagt. Medienberichten zufolge reichte er die Klage in Los Angeles ein. Butler pocht demnach auf eine Zahlung von mehr als 10 Millionen Dollar, die ihm als Beteiligung an den Kinokasseneinnahmen zustehen würde. Der Film hatte weltweit über 170 Millionen Dollar eingespielt. Zuvor hatte Scarlett Johansson im Streit um den Film "Black Widow" den US-Unterhaltungskonzern Disney wegen Vertragsbruchs verklagt. Ihre Klage richtet sich gegen die gleichzeitige Veröffentlichung des Marvel-Films im Kino und bei der Streamingplattform Disney+.

Indigener Künstler gestaltet Briefmarke für US-Post Ein indigener Künstler Alaskas hat eine Briefmarke für die US-Post gestaltet. Sie zeigt einen Raben, der eine zentrale Figur in der Kultur der Tlingit ist. Bei einer Zeremonie in Juneau wurde die Briefmarke am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Künstler Rico Worl sagte, er hoffe, dass sie helfe, dass mehr Menschen etwas über die Kultur seines Volkes lernten. Die Briefmarke habe ihm einen Popularitätsschub gebracht. Seine Twitter-Gefolgschaft sei von fünf auf mehr als 8000 angewachsen, nachdem er den Tweet der US-Post über die Briefmarke geteilt habe, so Worl.

Gericht kassiert Genehmigung für Stonehenge-Tunnel Ein Gericht in London hat die Genehmigung für den Bau eines Autotunnels in der Nähe der britischen prähistorischen Kultstätte Stonehenge kassiert. Verkehrsminister Grant Shapps habe keine Alternativen berücksichtigt, um eine Lösung im Einklang mit der Welterbekonvention zu finden, hieß es zur Begründung. Beamte hatten vor unumkehrbaren Schäden an dem Monument gewarnt. Shapps hatte das 2 Milliarden Euro teure Projekt trotzdem unterstützt. Der 3,2 Kilometer lange Tunnel soll zwar nicht direkt unter den Steinen verlaufen, sein Eingang soll aber auf dem Gelände liegen. Die Unesco hatte deshalb damit gedroht, der Stätte ihren Status als Welterbe zu entziehen. Verschiedene Organisationen, die sich gegen das Projekt engagiert hatten, nannten die Gerichtsentscheidung einen gewaltigen Erfolg.

G20-Staaten für weltweiten Schutz des Kultursektors Mit einer umfangreichen Erklärung zum Schutz des Kultursektors ist das Treffen der G20-Kulturminister in Rom zu Ende gegangen. Die Kultur sei ein großer Wachstumsfaktor, erklärte der italienische Kulturminister Franceschini auf der abschließenden Pressekonferenz. Die Erklärung habe daher auch keinen symbolischen Charakter. Unter anderem fordern die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die Kultur als festen Bestandteil etwa in der Arbeitsmarkt- oder Gesundheitspolitik anzuerkennen. Außerdem verurteilen sie einen missbräuchlicher Umgang mit der Kunst indigener Völker und treten für einen nachhaltigen Kulturtourismus ein. Es war das erste Treffen der G20-Kulturminister überhaupt.