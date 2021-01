Kulturnachrichten

Freitag, 8. Januar 2021

Welterbe-Antrag für weiteren Limes-Abschnitt nach Plan Der UNESCO-Welterbe-Antrag für einen weiteren Limes-Grenzabschnitt läuft nach Plan. Die Deutsche Presseagentur erfuhr vom Landschaftsverband Rheinland, bis Ende Februar sei das Antragsverfahren abgeschlossen. Der Antrag auf Eintragung ins UNESCO-Register bezieht sich auf den Niedergermanischen Limes auf dem Gebiet der Niederlande und der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dieser war wie der bereits als Welterbe anerkannte Obergermanisch-rätische Limes die gut bewachte Außengrenze des römischen Reichs zu Germanien. Die Grenzregion war dadurch auch ein Zentrum antiker Kultur und der Ursprung der Städte im Rheinland.

Andy-Warhol-Ausstellung mit längeren Öffnungszeiten Eine für den vergangenen Oktober geplante Andy Warhol-Ausstellung im Kölner Museum Ludwig soll nun Anfang Februar eröffnet werden. Museumsdirektor Yilmaz Dziewior sagte der Deutschen Presse-Agentur, damit verkürze sich der Zeitraum der Ausstellung auf zweieinhalb Monate. Mit verlängerten Öffnungszeiten, teilweise bis 22 Uhr, hoffe man, dies ein wenig zu kompensieren. Sollte der Lockdown noch einmal verlängert werden, werde man sich um eine Verlängerung der Ausstellung bemühen. Eine solche sei jedoch eher unwahrscheinlich, weil die mehr als 100 Werke des Pop-Art-Künstlers Warhols anschließend nach Kanada und in die USA weiterzögen. Die Crux seien die Leihgeber, die dadurch länger auf ihre Werke verzichten müssten, sagte Dziewior.

Duden-Chefin zur Kritik an gendersensibler Sprache Die Leiterin der Duden-Redaktion, Katrin Kunkel-Razum, hat die gendersensible Umstellung des Online-Wörterbuchs verteidigt. Dort soll es, wie gestern der Verlag mitteilte, künftig je einen Artikel für die männliche und einen für die weibliche Form der rund 12-tausend Personen- und Berufsbezeichnungen geben. Sprachwissenschaftler kritisieren allerdings, dass Wörter wie Bäcker oder Arzt sowohl spezifisch männlich als auch geschlechtsneutral verwendbar seien. Daraufhin betonte Kunkel-Razum, es gebe zwar die Redeweise "Ich gehe zum Bäcker oder ich gehe zum Arzt". Hier sei aber eher die Einrichtung als eine Person gemeint. Bei Personen werde das sogenannte generische Maskulinum zunehmend in Zweifel gestellt.

Facebook sperrt Trump bis auf Weiteres Facebook wird den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump bis auf Weiteres sperren. Trumps Konten bei dem Online-Netzwerk und auch bei der Fotoplattform Instagram sollten für mindestens zwei Wochen beziehungsweise bis zur Machtübergabe an Nachfolger Joe Biden blockiert bleiben, wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg ankündigte. Zunächst hatte Facebook Trump nur für 24 Stunden gesperrt. Auslöser für die Sperren waren Trumps Beiträge zum Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington am Mittwoch. Dazu gehörte ein Video, in dem der Präsident seine Anhänger zwar zum Rückzug aus dem US-Parlamentsgebäude aufrief - aber zugleich abermals unbelegte Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug wiederholte.

Buch über Missbrauch in bekannter Pariser Familie Die Juristin Camille Kouchner löst mit einem Buch über mutmaßlichen sexuellen Missbrauch in ihrer bekannten Pariser Intellektuellen-Familie erheblichen Wirbel in Frankreich aus. Die Autorin ist Tochter des früheren französischen Außenministers und Mitgründers der Nothilfeorganisation "Ärzte ohne Grenzen", Bernard Kouchner. Die 45jährige schreibt in dem autobiofgrafischen Werk, ihr Stiefvater sei vor über drei Jahrzehnten gegenüber ihrem damals minderjährigen Zwillingsbruder sexuell übergriffig geworden. Der bekannte Politologe und Jurist Olivier Duhamel ging zwar nicht direkt auf die Vorwürfe ein, legte nach deren Bekanntwerden in Medien bereits zu Wochenbeginn seine Funktionen nieder. Die französische Justiz begann vor dem Hintergrund der Veröffentlichungen eine Untersuchung.