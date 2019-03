Kulturnachrichten

Freitag, 29. März 2019

Weitere Kritik an umstrittenem Rammstein Video Der Kritik an einem Video der Rockgruppe Rammstein, in dem Band-Mitglieder Kleidung tragen, die an Insassen von NS-Konzentrationslagern erinnert, hat sich auch der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, angeschlossen. Er hat die Band in die KZ-Gedenkstätte Dachau eingeladen und sagte: „Das Leid und die Unmenschlichkeit des Holocaust verbieten sich für Werbezwecke oder Effekthascherei zur Bekanntmachung von Produkten ganz gleich welcher Art - in diesem Fall wohl ein neues Musikalbum." Zuvor hatten unter anderem auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, scharfe Kritik an dem Video geäußert.

Seltene Picasso-Zeichnung in Paris versteigert Eine seltene Zeichnung von Pablo Picasso ist bei einer Auktion in Paris versteigert worden. Das Kunstwerk "Flötenspielerin und liegender Akt" des Museum of Modern Art in New York wurde von einem europäischen Käufer für 286.000 Euro erworben, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Das Geld fließt in die Museumskasse für Neuerwerbungen. Die Zeichnung aus dem Jahr 1932 ist Teil einer Reihe von Frauenportraits Picassos, die von der Französin Marie-Thérèse Walter inspiriert wurden. Sie war zwischen 1927 und 1935 Picassos Geliebte. 1935 wurde ihre gemeinsame Tochter Maya geboren. Picasso verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Frankreich.

Berlinale soll Publikumsfestival bleiben Die neuen Verantwortlichen der Berlinale, Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, wollen die 70. Berlinale noch stärker mit der Stadt verknüpfen. Zum Jubiläum im kommenden Jahr soll das Festival auch an solchen Orten stattfinden, die vielleicht nicht unmittelbar mit Film zu tun haben, erklärte eine Sprecherin. Chatrian und Rissenbeek beginnen offiziell ihre Arbeit am 1. Juni. Heute gaben beide einen Ausblick zu ihren künftigen Plänen: "Wir möchten die Berlinale als Publikumsfestival und als Festival für Berlin erhalten". Die neue Führungsspitze löst den bisherigen Direktor Dieter Kosslick ab, der 18 Jahre das Filmfestival geleitet hat. Bei der Filmauswahl werden die beiden Leiter des Festivals für den Wettbewerb außerdem von einem siebenköpfigen Gremium unterstützt. Mark Peranson übernimmt neben seiner Aufgabe als Programmleiter den Vorsitz des Komitees. Weitere Mitglieder sind Lorenzo Esposito, Barbara Wurm, Verena von Stackelberg, Paz Lázaro, Aurélie Godet und Sergio Fant. Zudem übernimmt Michael Stütz die Leitung des Panoramas und Anna Henckel-Donnersmarck die Leitung von Berlinale Shorts.

Botticelli Gemälde bei Restaurierung entdeckt Britische Restauratoren haben bei der Freilegung eines gelb übermalten Gemäldes ein Werk des italienischen Renaissancemalers Sandro Botticelli entdeckt. Nach Röntgenuntersuchungen hatten die Restauratoren von British Heritage in London zunächst angenommen, dass es sich um eine Nachahmung eines Werkes des bedeutenden Malers handeln würde. Nach der Freilegung sei jedoch klargeworden, dass das Gemälde "Madonna della Melagrana" - es zeigt Maria mit dem Jesuskind im Arm - ein Original ist. Das sagte die Konservatorin der British Heritage Sammlung Rachel Turnbull in einem Interview mit der BBC und ergänzte: "Das Bild war dem Original zu ähnlich, um eine Imitation zu sein. Es gehört in die richtige Entstehungszeit, ist technisch korrekt gearbeitet und wurde - für die Zeit typisch - auf Pappelholz gemalt." Berühmt für seine Gemälde, wie etwa "Die Geburt der Venus", fertigte Botticelli auch Kopien seiner Werke zum weiteren Verkauf an. Das um 1487 geschaffene Original der "Madonna della Melagrana" hängt in den Galerien der Uffizien in Florenz. Das jetzt restaurierte und neuzugeordnete Gemälde soll ab dem 1. April in der Londoner Ranger's House Gallery gezeigt werden.

Neue App erklärt Architektur am Oberrhein Eine neue App der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK) lädt zum Entdecken von historischen Gebäuden, Kirchen und Denkmälern im Dreiländereck Schweiz-Frankreich-Deutschland ein. Der kostenfreie Architekturführer "EuropeArt to go" wird ab dem 5. April kostenfrei für Android und Apple verfügbar sein. Kulturinteressierte können sich damit über wichtige Bauwerke in der Oberrheinregion, im Elsass und in der Pfalz informieren. Zum Start im April sind in der App 330 "Points of Interest" hinterlegt. Neben Fotografien soll es detaillierte Beschreibungen zur Baugeschichte sowie Informationen zu den Innenräumen - bei Kirchen etwa zu Kunstwerken oder Glasmalereien - geben. Die neue App wurde von der GSK in Zusammenarbeit mit Denkmalämtern im Elsass, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz entwickelt.