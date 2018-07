Kulturnachrichten

Dienstag, 10. Juli 2018

Weinstein wegen neuer Vorwürfe vor Gericht Mutmaßlicher Missbrauchsfall soll sich 2006 zugetragen haben Der gefallene Filmmogul Harvey Weinstein muss sich wegen eines weiteren mutmaßlichen Missbrauchsfalls vor Gericht in New York verantworten. 2006 soll er eine Frau zu einer sexuellen Handlung gezwungen haben, wie aus einer erweiterten Anklageschrift hervorgeht. Weinstein würden nach dem Gesetz des US-Staats New York "einige der schwersten sexuellen Vergehen" zur Last gelegt, erklärte Staatsanwalt Cyrus Vance. Verteidiger Ben Brafman kündigte an, sein Mandant werde auf nicht schuldig plädieren. Weinstein bleibe dabei, dass alle Anschuldigungen falsch seien, sagte sein Anwalt.

Schauspieler Tab Hunter mit 86 Jahren gestorben Hunter wurde nach seinem Outung zur Schwulen-Ikone Der amerikanische Schauspieler Tab Hunter, der in den 50er-Jahren seine größten Erfolge feierte, ist gestorben. Wie Hunters langjähriger Partner, der Produzent Allan Glaser, dem US-Blatt "Variety" mitteilte, starb er am Sonntag im kalifornischen Santa Barbara an den Folgen eines Blutgerinnsels. Er wurde 86 Jahre alt. Stars wie Elton John, Zachary Quinto, William Shatner und Bo Derek trauerten um den einstigen Frauenschwarm, der nach seinem Outing zur Schwulen-Ikone wurde. Elton John beschrieb Hunter auf Twitter als "den schönsten und besonderen Mann". Es sei eine Ehre gewesen, ihn zu kennen, schrieb Schauspieler Quinto auf Instagram zu einem Foto des jungen blonden Stars. Er würdigte Hunter als "Pionier der Selbstakzeptanz".

Grundsatzerklärung gegen Antisemitismus vorgestellt Mehr als 30 Organisationen unterstützen die Erklärung Jüdische Organisationen haben von der Politik konkrete Maßnahmen gegen Antisemitismus gefordert. In einer in Berlin präsentierten Grundsatzerklärung des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus wird unter anderem von Polizei, Justiz, Schulen sowie der Jugend- und Flüchtlingsarbeit mehr Sensibilität gegenüber judenfeindlichen Äußerungen und Angriffen verlangt. In der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus sollten künftig Erfahrungen der Betroffenen ernst genommen werden. Staatlich geförderte freie Träger müssten sich verbindlich gegen alle Formen des Antisemitismus aussprechen, einschließlich antisemitischer Boykott-Kampagnen, heißt es in der Erklärung. Die vierseitige Grundsatzerklärung wird den Angaben zufolge von mehr als 30 Organisationen und Einzelpersonen unterstützt. Dazu gehören unter anderem zehn jüdische Gemeinden und zwei Landesverbände Jüdischer Gemeinden.

Ellen Ehni wird neue WDR-Chefredakteurin Fernsehen Ehni folgt auf Sonia Seymour Mikich Die Journalistin und Moderatorin Ellen Ehni wird neue Fernseh-Chefredakteurin beim WDR. Sie beginnt ihre Tätigkeit am 1. September und übernimmt auch die Leitung des Programmbereichs Politik und Zeitgeschehen, wie der WDR in Köln mitteilte. Ehni ist Jahrgang 1973 und folgt auf die 66-jährige Sonia Seymour Mikich, die in den Ruhestand geht. Die Juristin arbeitete zuvor unter anderem als Fernsehkorrespondentin im ARD-Studio Paris. 2012 wurde Ehni Chefin der Programmgruppe Wirtschaft und Recht und moderierte die WDR-Ausgaben von "Plusminus". Seit 2016 leitet sie die Programmgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland. Zudem präsentiert Ehni den "ARD-Deutschlandtrend" und kommentiert in den "Tagesthemen". Außerdem moderiert sie WDR-"Brennpunkte" und Sondersendungen im Ersten.