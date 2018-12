Kulturnachrichten

Donnerstag, 20. Dezember 2018

Weinstein-Prozess wird nicht eingestellt New Yorker Richter lehnt Antrag des Ex-Filmproduzenten ab Das Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe wird fortgesetzt. Seine Anwälte hatten argumentiert, der Fall sei durch Vorwürfe, dass ein Polizist sich während der Ermittlungen falsch verhalten habe, "irreparabel belastet". Ein New Yorker Richter lehnte es ab, das Verfahren einzustellen. Nach Angeben der Staatsanwaltschaft gibt es reichlich Beweismaterial für eine Fortsetzung des Verfahrens. Weinstein hat alle Vorwürfe des nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs bestritten.

Roland Emmerich erhält Bayerischen Filmpreis Starregisseur wird Ende Januar geehrt Der Film-Regisseur Roland Emmerich erhält bei der 40. Verleihung des Bayerischen Filmpreises den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Regierungschef Markus Söder wird die Auszeichnung am 25. Januar im Münchner Prinzregententheater übergeben, teilte der Bayerische Rundfunk mit. Der 63-Jährige Emmerich zählt zu den international erfolgreichsten deutschen Regisseuren und Produzenten. Mit aufwändigen Produktionen wie "Stargate" und "Godzilla" stieg er in den 1990er-Jahren in die Top-Liga der Hollywoodregisseure auf. Mit Katastrophenfilmen wie "Independence Day", "The Day After Tomorrow" und "2012" begeisterte er Millionen Zuschauer, setzte Maßstäbe für den Einsatz von Spezialeffekten und prägte das moderne Blockbuster-Kino.

Neuer Chef für Germanisches Nationalmuseum berufen Schweizer Dürer-Experte ist noch Vize-Generaldirektor Der 55-Jährige Schweizer Daniel Hess wird neuer Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Der Dürer-Experte werde am 1. Juli 2019 die Nachfolge von Ulrich Großmann antreten, der in den Ruhestand gehe, teilte das Museum mit. Hess hat den Angaben zufolge an der Universität Zürich Kunstgeschichte, Kirchengeschichte und Literaturkritik studiert. Für seine Promotion wechselte er nach Deutschland. 1998 kam er als Abteilungsleiter an das Germanische Nationalmuseum. Seit 2009 ist Hess erster Stellvertreter des Generaldirektors und Mitglied der Generaldirektion. 2012 war er verantwortlicher Leiter der großen Dürer-Ausstellung des Museums.

Bei Fotografierverbot keine Veröffentlichung im Internet Bundesgerichtshof gibt Museumsklage gegen Gemälde-Fotos im Netz statt Besteht in einem Museum ein Fotografierverbot, dürfen Besucher keine eigenen Bilder von Gemälden aufnehmen und diese ins Internet stellen. Das hat der Bundesgerichtshof in einem Fall aus Mannheim entschieden. Ein Mann hatte im Jahr 2007 Gemälde im Reiss-Engelhorn-Museum fotografiert sowie Fotos aus einem Katalog gescannt und alles bei Wikipedia hochgeladen. Damit habe der Mann im Falle der gescannten Bilder das Urheberrecht verletzt, entschied der I. Zivilsenat des Karlsruher Gerichts. Mit den eigenen Fotos habe er das gegen Fotografierverbot im Museum verstoßen. Piktogramme mit einem durchgestrichenen Fotoapparat seien Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Gemälde selbst sind gemeinfrei, dass heißt, sie sind 70 Jahre nach dem Tod der Künstler nicht mehr vom Urheberrecht geschützt.

Hanna Schygulla plant Nachwuchspreis für Filmprojekte Schauspielerin begeht am 25. Dezember ihren 75. Geburtstag Die Schauspielerin Hanna Schygulla will einen Nachwuchsförderpreis für grenzüberschreitende Filmprojekte ins Leben rufen. Dies solle einen Gegenpunkt setzen zu den nationalistischen Bewegungen, die sich vielerorts ausbreiteten, sagte Schygulla, die am 25. Dezember 75 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. Sie wolle gerade auch Migranten fördern, die sich im Filmbereich engagieren wollten. Die Auszeichnung habe den Arbeitstitel Hanna Schygulla-Preis, bis ihr vielleicht noch eine genauere Definition einfalle. Derzeit suche sie Partner, um ihre Idee voranzubringen. Schygulla kennt das Thema Flucht aus eigener Erfahrung: als Kind kam sie mit den Eltern aus Schlesien nach München.

Künstler Ferdinand Kriwet gestorben Hörspielautor wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet Der Hörspielautor und Künstler Ferdinand Kriwet ist tot. Er starb mit 76 Jahren in Bremen. Kriwet war eng mit den verschiedenen künstlerischen Avantgarden der 1950/60er Jahre in Köln und Düsseldorf verbunden. Seit den 60er Jahren beschäftigte er sich in Ausstellungen,Bühnenauftritten, Hörspielen, Filmbeiträgen und Mixed-Media-Installationen mit von den Massenmedien beeinflussten Sehgewohnheiten. In seinen multimedialen Collagen griff er die Sprache von Fernsehen, Werbung und Fotografie auf. Für seine vielfältigen Aktivitäten wurde Kriwet mit internationalen Preisen ausgezeichnet.

Architekturbiennale 2020: Hashim Sarkis wird Kurator Der libanesische Architekt wird Kurator der 17. Architekturbiennale in Venedig "Die Welt stellt neue Herausforderungen an die Architektur", sagte Hashim Sarkis am Mittwoch einer Mitteilung der Biennale zufolge. Er könne es nicht erwarten, mit Architekten aus aller Welt zusammenzuarbeiten, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Sarkis leitet ein Architekturbüro mit Sitz in den USA und im Libanon und lehrte an verschiedenen Universitäten. 2016 saß er in der Jury der Architekturbiennale. Die Schau unter seiner Leitung läuft vom 23. Mai bis zum 29. November 2020.

Keine weiteren Peymann-Inszenierungen in Wien Theaterregisseur Claus Peymann soll nicht weiter am Wiener Burgtheater arbeiten Peymann hat nach eigenen Worten keine Chance auf eine weitere Inszenierung am Wiener Burgtheater. Martin Kusej als künftiger Intendant habe ihm eine klare Absage erteilt, sagte der 81-jährige Ex-Chef des Berliner Ensembles im Interview der österreichischen Nachrichtenagentur APA. "Auch, wenn ich ein bisschen traurig bin, dass er mich so aufs Altenteil schiebt, wünsche ich ihm Glück." Kusej stehe unter Druck. "Er muss beweisen, dass die ungeheuren Summen, die auch jene aufbringen, die nicht Besucher des Burgtheaters sind, es wert sind", so Peymann. Kusej, derzeit noch Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels, wird zur Spielzeit 2019/2020 die Nachfolge von Karin Bergmann in Wien antreten. Peymann war von 1986 bis 1999 selbst Chef der Wiener Bühne. Aktuell inszeniert er Ionescos "Die Stühle" am Akademietheater, einer Spielstätte des Burgtheaters. Kusej hatte mit Äußerungen über eine starke Veränderung des aktuell etwa 65-köpfigen Ensembles bei den Schauspielern bereits für erhebliche Unruhe gesorgt.

Literaturarchiv erwirbt Schrift von Hermann Hesse Erzählung offenbart unglückliche Liebe des jungen Autors Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat eine frühe Handschrift des Schriftstellers Hermann Hesse (1877-1962) erworben. Die um 1900 entstandene "Lulu-Erzählung" habe einen stark autobiografischen Hintergrund. Sie erinnere an die vergeblich umworbene Julie Hellmann, teilte das Archiv mit. Der 22-jährige Hesse hatte das Mädchen 1899 in Kirchheim an der Teck kennengelernt. Die Handschrift fülle in der umfangreichen Hesse-Sammlung des Archivs eine signifikante Lücke. Die 70 Seiten umfassende Reinschrift trägt den Titel "Ein Kranz für die schöne Lulu. Ein Jugenderlebnis, dem Gedächtnis E.T.A.

Hoffmanns gewidmet."

Sachsen-Anhalt: Mehr Geld für Theater Land stockt Grundförderung um fünf Prozent auf Sachsen-Anhalts Theater und Orchester können für die kommenden Jahre mit mehr Geld rechnen. Das Land stockt die Grundförderung um fünf Prozent auf und zahlt auch mehr zusätzliches Geld für die steigenden Personalausgaben, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Im kommenden Jahr fließen demnach rund 36,2 Millionen Euro Landesmittel an die Häuser. Die entsprechenden Theater- und Orchesterverträge für die Jahre 2019 bis 2023 sollen am Donnerstag in der Staatskanzlei in Magdeburg unterzeichnet werden. "Nach den harten Einschnitten in der Vergangenheit ist nun wieder ein Aufwuchs erreicht worden", hatte Kulturminister Rainer Robra (CDU) nach der Verabschiedung des Landeshaushalts erklärt. Parallel zu den steigenden Zuwendungen des Landes müssen auch die Träger der Theater und Orchester drauflegen.

"Spiegel" deckt Betrugsfall im eigenen Haus auf Redakteur fälschte und erfand Geschichten und Interviewpartner Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hat einen Betrugsfall im eigenen Haus aufgedeckt. Ein Redakteur habe in "großem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden", heißt es in einem auf Spiegel Online veröffentlichten Bericht. Aufgedeckt worden sei der Fall nach internen Hinweisen und eigenen Recherchen. Der Redakteur hat die Vorwürfe laut "Spiegel" eingeräumt. Er habe sein Büro am Sonntag ausgeräumt und seinen Vertrag am Montag gekündigt. Von ihm seien seit 2011 knapp 60 Texte im Heft und bei Spiegel Online erschienen. Seinen eigenen Angaben zufolge sind mindestens 14 Geschichten betroffen und zumindest in Teilen gefälscht. Die Leitung des "Spiegel" will eine Kommission einsetzen, die Hinweisen auf Fälschungen nachgehen soll. Die Ergebnisse sollen öffentlich dokumentiert werden.