Kulturnachrichten

Freitag, 14. Februar 2020

Weinstein-Anwältin macht Druck auf Jury Im Vergewaltigungsprozess gegen Harvey Weinstein hat die Chefanwältin des ehemaligen Hollywood-Moguls die Vorwürfe gegen ihren Mandanten scharf zurückgewiesen. Verteidigerin Donna Rotunno betonte in ihrem Plädoyer vor dem Obersten Gericht in New York, die Darstellung der Anklage, die mutmaßlichen Opfer trügen keine Verantwortung, wenn sie mit Weinstein auf ein Hotelzimmer gegangen seien oder sich von ihm hatten Flüge buchen lassen, sei nicht schlüssig. Im Prozessverlauf ist nun die Anklage mit ihrem Plädoyer an der Reihe. Ab nächster Woche sollen sich die zwölf Geschworenen dann auf unbestimmte Zeit zu Beratungen zurückziehen, um über Schuld oder Unschuld Weinsteins zu entscheiden.

Führung von César-Akademie tritt zurück Die Führung der Akademie für den französischen Filmpreis César hat ihren kollektiven Rücktritt angekündigt. Hintergrund ist ein Streit um den Filmregisseur Roman Polanski. Es solle der Weg für eine Erneuerung freigemacht werden, heißt es in einer Mitteilung der Akademie. Der César ist Frankreichs nationaler Filmpreis. Die nächste Vergabe ist am 28. Februar geplant. Polanskis Film "J'accuse" wurde zwölf Mal für den begehrten Filmpreis nominiert. Schon im November war es bei einer Premiere des Streifens in Paris zu Protesten gekommen. Nach neuen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den polnisch-französischen Regisseur blockierten mehrere Frauen den Zugang zu einem Kino. Die Fotografin und Schauspielerin Valentine Monnier hatte Polanski in einem Medienbericht beschuldigt, sie 1975 vergewaltigt zu haben. Polanskis Anwalt wies das zurück.

Mehr Aufmerksamkeit für zwei NS-Opfergruppen NS-Opfer, die von den Nationalsozialisten als "Asoziale" und "Berufsverbrecher" verfolgt wurden, sollen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Dieses Ziel verfolgt ein gemeinsamer Antrag von CDU/CSU und SPD, den der Bundestag am Donnerstag mit großer Mehrheit angenommen hat. Damit wird diesen beiden Opfergruppen auch ausdrücklich ein Anspruch auf finanzielle Entschädigung eingeräumt. Obdachlose, Bettler und Prostituierte waren vom NS-Regime als "Asoziale" stigmatisiert, inhaftiert und ermordet worden. Viele Kleinkriminelle wurden als vermeintliche Berufsverbrecher nach Verbüßung ihrer Haftstrafe in Konzentrationslager deportiert. Der Koalitionsantrag, der auch von FDP, Linken und Grünen unterstützt wurde, fordert die Bundesregierung auf, das Schicksal der Betroffenen weiter erforschen zu lassen. Zudem soll eine Ausstellung zu dem Thema in Auftrag gegeben werden, die deutschlandweit an verschiedenen Orten gezeigt wird.

Solidarität mit iranischem Regisseur Rasoulof Die Hamburger Kulturbehörde hat gemeinsam mit dem Filmfest und der Filmförderung die Ausreise des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof gefordert. Noch immer dürfe der im vergangen Jahr in seinem Heimatland verurteilte Filmemacher den Iran nicht verlassen, kritisierte Kultursenator Carsten Brosda. Seit 2012 hat Rasoulof seinen Wohnsitz in Hamburg. Beim Teheraner Filmfestival im September 2017 hatten iranische Behörden Rasoulofs Pass einbehalten. Sein neuester Film "Es gibt kein Böses" wurde von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein unterstützt und läuft im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale. Ob Rasoulof bei der Weltpremiere anwesend sein wird, ist jedoch zweifelhaft.