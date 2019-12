Weihnachtliches mit Charlotte Roche Erwartungsdruck und Heizungsluft

Moderation: Caro Korneli

Charlotte Roche ist ein ausgesprochener Weihnachtsfan. (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)

Drei Geschichten und ein Gast: Charlotte Roche liebt Weihnachten und erlebt es doch oft als ein Fest des Verzichts. Mo ist nur in ihrem Baumhaus richtig bei sich selbst. Und für den Volkswirt Gerrit von Jorck ist Zeit der größte Luxus.

Heute hat Caro Korneli Charlotte Roche zu Gast. Und auch weil Charlotte ein ausgesprochener Weihnachtsfan ist und sie zuweilen schon am 25. Dezember auf das nächste Weihnachtsfest hin fiebert, geht es natürlich ganz viel um Weihnachten in dieser Plus Eins Ausgabe.

Es wird ein Ding ausgepackt, das viel mit Charlottes Vorfreude aufs Fest zu tun hat. Elvis wird gespielt, der für Charlotte ein "Mensch gewordener Weihnachtsbaum" ist. Und auch im Gespräch mit Martin Keß, dem Mann von Charlotte, geht es um Weihnachten und die Frage wie man dieses Familienfest hinbekommt, ohne danach extrem müde oder womöglich zerstritten auseinander zu gehen. So viel vorweg: Eine richtig zufrieden stellende Antwort haben Charlotte und Martin für sich selbst auch noch nicht gefunden. "Weihnachten ist für Martin und mich ein Fest des Verzichts und der Traurigkeit."

Außerdem in "Plus Eins" in dieser Woche: Henrike Möller trifft im Rahmen ihrer Serie "Anders Leben" auf Mo eine Anarchistin und Umweltaktivistin, die in einem Baumhaus lebt um den Wald zu beschützen. Eine Aktivität, die Charlotte sehr bewundert. Und was der Volkswirt Gerrit von Jorck zum Thema Zeitwohlstand herausgefunden hat, sollten sich eigentlich alle zu Herzen nehmen, die meinen, sie müssten noch mehr konsumieren. Auch an diesem Weihnachten.