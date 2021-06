Weibliche Ultras – Die kritischen Stimmen einer Minderheit Fußballfrauen Feature, 55 min Von Ronny Blaschke

Weibliche Ultrafans aus ganz Europa zur Eröffnung der Ausstellung „Fan.Tastic Females“ in Hamburg. (Foto: Alexander Berthold)

"MeToo" hat in vielen Bereichen der Gesellschaft eine Debatte über die strukturelle Benachteiligung von Frauen angestoßen. Eine Bastion der Männlichkeit blieb außen vor: Fußball. Immer wieder werden die wenigen weiblichen Ultras, die besonders leidenschaftlichen Fans, mit Belästigungen und sexualisierter Gewalt konfrontiert. An den Schaltstellen des Fußballs, in Vorständen oder Aufsichtsräten, sind so gut wie keine Frauen vertreten. Der Autor begleitet drei Aktivistinnen, die sich für einen vielfältigen und demokratischen Fußball einsetzen.

Fußballfrauen

Von Ronny Blaschke

Regie: Friederike Wigger

Mit: Jördis Triebel und Max Urlacher

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 54’29

Eine Wiederholung vom 06.07.2019

Ronny Blaschke, geboren 1981 in Rostock, ist Journalist, Referent und Moderator. Er studierte Sport- und Politikwissenschaften und beschäftigt sich als Journalist für Print und Funk mit den politischen Hintergründen des Sports. Für seine Berichterstattung gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus wurde er u.a. mit dem Julius-Hirsch-Ehrenpreis 2013 des DFB ausgezeichnet. Zuletzt für Deutschlandradio in der Sendung "Nachspiel": "Die Wüsten-WM als Eintrittskarte" (Deutschlandfunk Kultur 2020).