Kulturnachrichten

Mittwoch, 13. Mai 2020

Wegen Corona: Florenz geht das Geld aus Die italienische Metropole Florenz ist wegen ausbleibender Touristenströme in eine finanzielle Notlage geraten. Der Engpass sei so groß, dass die städtischen Museen trotz der am Montag einsetzenden Lockerungen weiter geschlossen bleiben, sagte Bürgermeister Nardella dem "Corriere della Serra". Wenn die Regierung in Rom nicht die ersten Hilfsgelder überweise, sei er bereit, die öffentliche Beleuchtung abzustellen, ergänzte das Oberhaupt der Welterbe-Stadt. Italien hatte bereits Anfang März strenge Ausgangssperren verhängt, die erst jetzt gelockert wurden. Ab Montag dürfen Bars und Restaurants sowie Museen wieder öffnen. Der Besuch ausländischer Touristen bleibt aber weiter untersagt.

Broadway-Theater bleiben noch lange zu In der von der Coronapandemie besonders heftig betroffenen Millionenmetropole New York bleiben die Theater am berühmten Broadway noch bis mindestens Anfang September geschlossen. Ein genaues Datum zur Wiederöffnung stehe noch nicht fest, es werde aber auf jeden Fall nach dem 6. September liegen, teilte die Broadway League, die Dachorganisation der Theater, mit. Die Broadway-Theater sind - wie alle anderen Kultureinrichtungen der Metropole auch - seit Mitte März aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus geschlossen.

Coronahilfe für Künstler in NRW aufgestockt Die nordrhein-westfälische Landesregierung weitet ihr Hilfsprogramm für von der Coronakrise betroffene freischaffende Künstler massiv aus. Der Etat dieses Sonderförderprogramms werde um 27 Millionen Euro aufgestockt, sagte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) in Düsseldorf. Diese zusätzlichen Mittel erlaubten es, alle weiteren rund 13 000 vorliegenden Anträge positiv zu bescheiden.Nach dem Start des Programms im März hatte es einen solchen Ansturm gegeben, dass der Fünf-Millionen-Euro-Topf rasch leer war.

Twitter-Mitarbeiter dürfen auf Dauer zuhause arbeiten Twitter wird seinen Mitarbeitern erlauben, auch nach dem Ende der Corona-Krise uneingeschränkt im Homeoffice zu arbeiten. Wie der Kurznachrichtendienst erklärte, hätten die vergangenen Monate gezeigt, dass es funktioniere, wenn Menschen an verschiedenen Orten zusammenarbeiteten. Der Dienst, der unter anderem größere Büroflächen an der Market Street im Herzen von San Francisco hat, geht damit bereits weiter als andere Tech-Firmen. Facebook und Google stellen sich bisher darauf ein, dass viele ihrer Mitarbeiter noch bis Ende des Jahres von zuhause aus arbeiten werden.

Roskilde-Festival 2021 bereits ausverkauft In diesem Jahr muss das Musikfestival in Roskilde wegen der Corona-Krise ausfallen - im nächsten Sommer ist das größte Festival Nordeuropas bereits ausverkauft. Die restlichen der 80 000 Dauertickets für Ende Juni bis Anfang Juli 2021 seien heute weggegangen, teilten die Organisatoren mit. Die meisten Ticket-Inhaber für 2020 hätten ihre Eintrittskarten für 2021 behalten, der Rest sei innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen. Im Herbst sollen nur noch Tageskarten angeboten werden. Das Festival rund 30 Kilometer westlich von Kopenhagen hätte in diesem Jahr zum 50. Mal stattgefunden. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind Großveranstaltungen in Dänemark aber bis Ende August untersagt.