Kulturnachrichten

Freitag, 4. Januar 2019

Wechsel in der Leitung der Deutschen Bibelgesellschaft Elke Richter folgt auf Reiner Hellwig Wechsel in der kaufmännischen und verlegerischen Leitung der evangelischen Deutschen Bibelgesellschaft: Elke Richter (52) ist seit 1. Januar neue Kaufmännische Leiterin der Bibelgesellschaft. Das teilt die kirchliche Stiftung in Stuttgart mit. Richter, die zuvor als Steuerberaterin tätig war, folgt auf Reiner Hellwig (51), der ab 1. März als Justiziar beim Diakonischen Werk Württemberg arbeiten wird. Der Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, Christoph Rösel, erklärte, er bedauere den Weggang von Hellwig, der "viele innovative Projekte" der Bibelgesellschaft initiiert und umgesetzt habe. Dazu gehöre die Einführung der Lutherbibel 2017.

DDR-Autor Martin Stade gestorben Er wurde 87 Jahre alt Der vor allem zu DDR-Zeiten gelesene Thüringer Autor Martin Stade ist tot. Er starb am 11. Dezember in einem Krankenhaus in Arnstadt. In seinen Werken beschäftigte sich Stade vor allem mit dem Leben und den Menschen in der DDR. Er selbst war zunächst Funktionär beim kommunistischen Jugendverband FDJ, arbeitete später in anderen Berufsfeldern, bis er schließlich freier Schriftsteller wurde. Zu seinen bekannten Arbeiten zählen etwa der Sammelband "Der himmelblaue Zeppelin" (1970) und der historische Roman "Der König und sein Narr" (1975), der später mit Wolfgang Kieling und Götz George in Hauptrollen verfilmt wurde.

Gladiatorengebäude in Pompeij wiedereröffnet Kulturministerium spricht von Wiedergeburt von Pompeijs Acht Jahre nach seinem Einsturz ist das wieder aufgebaute Gladiatorengebäude in Pompeji wieder für Besucher geöffnet worden. Es kann künftig donnerstags besichtigt werden, teilte die Verwaltung der antiken Stätte mit. Die "Schola Armaturarum", in der sich bis zum Untergang Pompejis im Jahr 79 bei einem Ausbruch des Vesuvs Gladiatoren auf ihre Wettkämpfe vorbereiteten, war vor acht Jahren nach Regenfällen eingestürzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gladiatorengebäude bei Luftangriffen schwer getroffen. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Kritik am schlechten Zustand der Gedenkstätte gegeben.

Bund-Länder-Position zum kolonialen Erbe angekündigt Eine gemeinsame Position zum Umgang mit kolonialem Erbe bis März Bund und Länder werden nach den Worten von Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) bis März eine gemeinsame Position zum Umgang mit kolonialem Erbe vorlegen. Dies sagte Brosda in einem Interview von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Brosda ist Gründungsvorsitzender der neuen Fachkonferenz der für Kultur zuständigen Länderminister unter dem Dach der Kultusministerkonferenz. "Den Anfang macht eine Arbeitsgruppe von Ländern und Bund zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes und zum Umgang mit kolonial belastetem Sammlungsgut in unseren Museen", sagte er zum Arbeitsprogramm des neuen Gremiums, das im Herbst beschlossen wurde. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, offensiver über die Rückgabe geraubter Kulturgüter an die Herkunftsvölker nachzudenken. Die Diskussion hatte auch in Deutschland Fahrt aufgenommen, nachdem Experten in einem Bericht für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagen hatten, praktisch alle aus der Kolonialzeit stammenden Kunstwerke an die Herkunftsländer in Afrika zurückzugeben.

Streit um Berliner Hedwigskathedrale vor Gericht Verhandelt wird am 9. Januar Der Streit um die Neugestaltung der St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin kommt vor Gericht. Am 9. Januar verhandelt das Verwaltungsgericht über zwei Klagen gegen die Schließung und Umgestaltung der Kirche. Gegen das Land Berlin haben demnach Personen geklagt, die an der Errichtung der Kathedrale beteiligt waren, beziehungsweise deren Erben. Ziel der Kläger ist laut Gericht, dass die Genehmigung für den Umbau aufgehoben wird. Die Kritik richtet sich vor allem dagegen, dass die zentrale Bodenöffnung mit der Treppe zur Unterkirche geschlossen und der Altar ins Zentrum der Kirche gerückt werden soll. Die Kläger sehen dadurch das Urheberrecht von Architekt Hans Schwippert (1899-1973) verletzt.