Kulturnachrichten

Sonntag, 5. Januar 2020

Wechsel an Spitze der Lyonel-Feininger-Galerie An der Spitze der Lyonel-Feininger-Galerie in der Unesco-Welterbestadt Quedlinburg wird es spätestens Mitte dieses Jahres einen Wechsel geben. Der jetzige Direktor Michael Freitag geht am 1. Juni in den Ruhestand. Das teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit, unter deren Dach das Museum für grafische Künste arbeitet. Die Ausschreibung ist bereits veröffentlicht worden, sagte Stiftungssprecherin Erlhofer-Helten. Der Posten solle auf jeden Fall mit einem Kunsthistoriker besetzt werden. Freitag hatte Anfang 2014 die Leitung der Galerie übernommen und sie grundlegend umstrukturiert.

Richter-Pendel in Münster sechs Monate nicht zu sehen Das Pendel-Kunstwerk von Gerhard Richter in der Münsteraner Dominikanerkirche ist für sechs Monate für die Öffentlichkeit nicht zu sehen. Das Baudenkmal aus dem Frühbarock wird nach dem Dach und an der Fasssade auch im Innenbereich saniert. Das Kunstwerk mit dem Titel "Zwei Graue Doppelspiegel für ein Pendel" wurde laut Mitteilung der Stadt eingelagert. Der Kölner Künstler hatte das Werk im Sommer 2018 der Stadt Münster geschenkt. Für die Werke des Malers und Bildhauers werden weltweit zweistellige Millionen-Summen bezahlt. Nach Angaben der Stadt haben sich seit der Eröffnung mehr als 375.000 Menschen das Kunstwerk angeschaut. Der Eintritt in die entweihte Kirche ist frei.

Niedergermanischer Limes soll Weltkulturerbe werden Die Grenzanlagen aus römischer Zeit südlich von Bonn bis zum Seebad Katwijk in den Niederlanden sollen für das Unesco-Welterbe vorgeschlagen werden. Der Antrag auf Aufnahme in die Welterbeliste soll am Donnerstag bei der Kulturorganisation der Vereinten Nationen in Paris übergeben werden. Offiziell wird er von den Niederlanden eingereicht. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich angeschlossen. Die drei Länder haben den Antrag seit Jahren vorbereitet. Der Niedergermanische Limes entspricht auf etwa 400 Kilometern Länge der Außengrenze des Römischen Imperiums in der Zeit von etwa 19 vor bis 430 nach Christus.

Söder würdigt Veronika Fitz´ "bayerische Seele" Die Schauspielerin Veronika Fitz ist tot. Sie starb bereits am Donnerstag in Prien am Chiemsee im Kreis ihrer Familie im Alter von 83 Jahren. Bekannt wurde Veronika Fitz vor allem durch ihre Hauptrolle in der vom Bayerischen Rundfunk produzierten Serie "Die Hausmeisterin". Auch für die Serien "Forsthaus Falkenau" und "Der Bulle von Tölz" stand sie vor der Kamera. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte, Fitz habe Millionen mit ihren Rollen begeistert. Wie kaum eine andere habe sie die die bayerische Seele auf der Leinwand verkörpert. In den 70er-Jahren war Veronika Fitz festes Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Außerdem spielte sie am Bayerischen Staatsschauspiel, am Wiener Burgtheater und an der Berliner Schaubühne. Los ging es aber schon im Kindertheater ihrer Mutter, wo sie von Anfang an in ihrer Traumrolle besetzt wurde: Prinzessin. Vor der Kamera stand Veronika Fitz zuletzt 2010 im Fernseh-Drama "In aller Stille".

Rod Stewart muss vor Gericht Rod Stewart,74, und sein 39-jähriger Sohn Sean müssen wegen angeblicher Handgreiflichkeiten vor Gericht. Das berichteten US-Medien und der "Spiegel". Ort der Auseinandersetzung soll der Kinderbereich im Breakers Hotel in Palm Beach, Florida, gewesen sein. Der alte Rocksänger und sein Sohn hätten dort versucht, auf eine Silvesterparty zu kommen, obwohl ihnen das Sicherheitspersonal des Nobelhotels den Zugang verwehrte. Laut Polizeibericht soll die Rocklegende daraufhin einen Wachmann mit Fäusten attackiert haben. Dem Sender NBC zufolge gibt es Aufnahmen einer Überwachungskamera von dem Vorfall, die den Sänger und dessen Sohn bei der Rangelei zeigen.

Ministerin möchte keine Bürgerbefragung zur Opernsanierung Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer will keine Bürgerbefragung zur umstrittenen Sanierung der Stuttgarter Oper. Die Entscheidung über das mehrjährige komplizierte Bauprojekt in der Innenstadt müssten die Politiker fällen, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Bürgerentscheide seien kein Ersatz dafür, dass gewählte Vertreter ihre Verantwortung wahrnähmen. Es sei aber wichtig, die Öffentlichkeit so transparent und früh wie möglich einzubinden. Nach den Plänen von Stadt und Land könnten die Sanierung der Oper und der Bau eines Übergangsgebäudes mehr als eine Milliarde Euro kosten. Die Bauarbeiten sollen fünf Jahre bis sieben Jahre dauern und nicht vor 2025 beginnen. Die SPD in Baden-Württemberg kritisiert, es gebe bisher keine überzeugende Lösung zur Finanzierung des Projekts.