Kulturnachrichten

Dienstag, 2. November 2021

WebSummit in Lissabon gestartet In Lissabon hat am Abend der sogennante WebSummit begonnen. Die dreitägige Veranstaltung findet seit 2016 in der portugiesischen Hauptstadt statt und gilt als eine der größten ihrer Art rund um die Internetbranche. Bis Donnerstag werden 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, Branchengrößen stellen ihre Pläne vor, Startups neue Ideen. Den Auftakt machte eine Talkrunde mit der Whistleblowerin Frances Haugen. Dabei betonte die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin ihre Hoffnung, dass es es eine "gute" Version des sozialen Netzwerks geben könne. Zugleich wiederholte sie ihren Vorwurf, Facebook sei zu profitorientiert, und kümmere sich zu wenig um die Gefahren, die von dem sozialen Netzwerk ausgingen. Gründer Mark Zuckerberg, forderte sie auf, sich als Firmenchef zurückzuziehen.

Mitbegründer der Verhaltenstherapie gestorben Einer der Mitbegründer der kognitiven Verhaltenstherapie, Aaron Beck, ist tot. Im Alter von 100 Jahren starb der US-Psychiater in seinem Zuhause bei Philadelphia, wie das von ihm gegründete Beck-Institut mitteilte. Bei der von Beck in den 60er Jahren entwickelten Therapie geht es darum, unbewusste Gedanken, Überzeugungen oder Glaubenssätze aufzudecken, zu erkennen und zu korrigieren. Mithilfe eines Therapeuten findet und erlernt der Klient dann neue eigene Glaubenssätze und andere Verhaltensweisen. Diese Art der Therapie ist mittlerweile sehr weit verbreitet und kann anerkannterweise bei einer Reihe von psychischen Störungen sowie psychiatrischen und medizinischen Problemen helfen. In seinem Leben hat Beck mehr als 600 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten.

Der Pianist Nelson Freire ist tot Der brasilianische Pianist Nelson Freire ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das berichteten örtliche Medien in Freires Wohnort Rio de Janeiro unter Berufung auf seinen Agenten. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Freire galt als bester Pianist Brasiliens und war besonders für seine Interpretationen von Chopin und romantischer Stücke bekannt. Er spielte unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, den Berliner und Wiener Philharmonikern und unter der Leitung von Dirigenten wie Pierre Boulez, Lorin Maazel, Kurt Masur und André Previn. Freire wurde 1944 im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais geboren und begann im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspielen. Mit fünf trat er zum ersten Mal öffentlich auf. Schon als junger Mann machte er sich international einen Namen und gewann zahlreiche Auszeichnungen. 2019 brach sich Freire bei einem Sturz den Arm. Wegen der anschließend nötigen Operation und später der Corona-Pandemie war er danach nicht mehr öffentlich aufgetreten.

Sachsen-Anhalt gibt Kulturgüter zurück Sachsen-Anhalt gibt am Freitag in seiner Landesvertretung in Berlin Kulturgüter an Guatemala und Mexiko zurück. Die insgesamt 13 Objekte - Figuren, eine Vase, Teller sowie Teilstücke - wurden nach Informationen des vormaligen Besitzers auf einem Grundstück in Klötze in der Altmark entdeckt, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Sie stammen demnach aus der Zeit um 250 bis 850 nach Christus "und wurden wahrscheinlich von Raubgräbern verkauft", hieß es. Die Übergabe der Kulturgüter erfolgt durch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an den Botschafter von Guatemala, Jorge Lemcke, und den Botschafter von Mexiko, Francisco Quiroga.

Hochschule will mit KI Hate Speech erkennen Die Hochschule Darmstadt entwickelt mithilfe von Künstlicher Intelligenz ein Verfahren zur Erkennung und Klassifikation von Hate Speech und Fake News. Wie die Uni mitteilte, wird das Projekt vom hessischen Innenministerium gefördert und trägt den Namen "DeTox - Detektion von Toxizität und Aggressionen in Postings und Kommentaren im Netz". Das Programm soll toxische Inhalte aufspüren und ermitteln, wie stark verbreitet diese sind und ob sie gegen Gesetze verstoßen. Die Grundlage bilden 2.500 deutschsprachige Twitter-Postings, die von der Meldestelle "Hessen gegen Hetze" vorklassifiziert zur Verfügung gestellt werden. Die Forschenden betonten, das Tool sei nur zur Vorklassifizierung. Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, daher würden sie die Filterung niemals komplett automatisiert Maschinen überlassen.