Kulturnachrichten

Dienstag, 17. Juli 2018

WDR und Henke einigen sich außergerichtlich Ehemaliger Fernsehfilmchef war wegen sexueller Belästigung gekündigt worden Der Westdeutsche Rundfunk und der ehemalige Fernsehfilmchef Gebhard Henke haben sich außergerichtlich auf eine Trennung geeinigt. "Nachdem das Vertrauensverhältnis zwischen dem WDR und Prof. Henke nicht mehr herzustellen ist, haben die Parteien entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden", teilte der WDR in Köln mit. Die Parteien hätten sich auf eine gütliche Beilegung des Arbeitsrechtsstreits geeinigt. Über den genauen Inhalt der Vereinbarung wurde nichts mitgeteilt. Der WDR hatte Henke, der auch als "Tatort"-Koordinator fungierte, vor rund einem Monat gekündigt. Als Grund nannte der größte ARD-Sender damals "glaubhafte Vorwürfe sexueller Belästigung und des Machtmissbrauchs". Sein Anwalt hatte daraufhin erklärt, Henke werde gegen die Kündigung Rechtsschutz beim Arbeitsgericht nachsuchen.

Nach Protest: Haft für Pussy-Riot-Aktivisten Urteil für den Fall einer weiteren Aktivistin steht noch aus Für ihre Protestaktion beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau sind drei Mitglieder der russischen Frauen-Punkband Pussy Riot zu jeweils zwei Wochen Haft verurteilt worden. Veronika Nikulschina, Olga Kuratscheva und Pjotr Wersilow müssten 15 Tage in Polizeigewahrsam bleiben, entschied ein Moskauer Gericht wie das Nachrichtenportal "Mediazona" am Montag berichtet. Das Gericht warf den Aktivisten dem Bericht zufolge vor, "die Regeln für das Verhalten von Zuschauern grob verletzt" zu haben. Daher seien sie zu der Höchststrafe für dieses Vergehen verurteilt worden. Der Fall der ebenfalls beteiligten Aktivistin Olga Pachtusowa sollte später verhandelt werden. Nikulschina, Kuratscheva, Wersilow und Pachtusowa waren bei dem Finale am Sonntag während des WM-Endspiels in Polizeiuniformen auf das Spielfeld im Moskauer Luschniki-Stadion gerannt. Pussy Riot bekannte sich in sozialen Online-Medien zu der Flitzer-Aktion und stellte zugleich mehrere politische Forderungen. Unter anderem sollten alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Zudem forderte die Gruppe ein Ende von Festnahmen bei friedlichen Protesten.

Firma von Harvey Weinstein verkauft Company hatte zuletzt finanzielle Probleme Nach langem, zähem Ringen ist der Verkauf der Filmfirma des früheren Hollywood-Moguls Harvey Weinstein endgültig abgeschlossen. Die Kapitalgesellschaft Lantern Capital aus Texas zahlte rund 289 Millionen Dollar (etwa 247 Millionen Euro) für das Filmstudio, wie US-Medien berichteten. Weinstein hatte die Firma The Weinstein Company (TWC) 2005 gemeinsam mit seinem Bruder Bob gegründet. TWC konnte zahlreiche Erfolge verbuchen, etwa Oscars für die Filme "The King's Speech" und "The Artist", hatte zuletzt aber finanzielle Probleme. Nach dem Skandal um Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Harvey Weinstein hatte die Firma im März Bankrott anmelden müssen. Der Verkauf der Firma an eine andere Investorengruppe war mehrfach geplatzt, unter anderem wegen nachträglich aufgetauchter Schulden in Millionenhöhe.

Deutsch-Hebräischer Übersetzerpreis verliehen Kulturstaatsministerin Grütters überreichte den Preis in Jerusalem Die in Jerusalem lebende Übersetzerin Anne Birkenhauer ist mit dem Deutsch-Hebräischen Übersetzerpreis ausgezeichnet worden. Birkenhauer erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis für die Übersetzung von David Grossmans Roman "Kommt ein Pferd in die Bar" aus dem Hebräischen ins Deutsche, wie das Büro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mitteilte. Der ebenfalls mit 10.000 Euro dotierte Preis für die Übersetzung ins Hebräische ging posthum an die im Januar gestorbene israelische Thomas-Mann-Übersetzerin Nili Mirsky für ihre Übertragung der "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull".