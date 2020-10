Wasserstoff als Energieträger Deutsche Firmen wollen den Markt erobern

Von Frank Drescher

Jahrzehnte war Wasserstoff als Energieträger in Deutschland kaum ein Thema. Mit Klimawandel und zunehmendem Umweltbewusstsein ändert sich das. (Getty Images/iStock/Emilija Randjelovic)

Seit mehr als 20 Jahren ist die Technik bekannt, um klimafreundlichen Wasserstoff wirtschaftlich zu nutzen. Eine starke Lobby für Braunkohle und Öl hat aber lange wenig Interesse an einer Energiewende gehabt. Jetzt endlich tut sich etwas.

Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sieht vor: Bis 2030 soll in Deutschland eine Wasserstoffindustrie mit fünf Gigawatt Gesamtleistung an Elektrolyse entstehen. Zum Vergleich: 2016 betrug die Gesamtleistung aller deutschen Kraftwerke von Steinkohle bis Fotovoltaik zusammen: 213 Gigawatt. "Jetzt fängt man endlich mal an, zaghaft zu handeln", meint Energie-Ökonomin Claudia Kemfert.