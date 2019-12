Was mir heilig ist: Offenheit Tolerant sein gegenüber dem Anderen

Von Wiebke Puls

Wiebke Puls: "Was mich im Christentum am meisten geprägt hat, ist die Nächstenliebe." (Julian Baumann)

In der Adventszeit verraten Kulturschaffende, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Der Schauspielerin Wiebke Puls zum Beispiel ist die "Offenheit anderen Menschen gegenüber im Zusammenleben" heilig.

Ich finde, es ist eine hochwichtige Aufgabe für mich und für alle Menschen, diese Offenheit sich zu bewahren, dafür, wie andere Menschen sind, und was ihnen wichtig ist und wie sie die Welt gestalten möchten. Anders geht das Zusammenleben einfach nicht.

Eigentlich führt das zu etwas, wovon ich sagen würde, das ist das, was mich im Christentum am meisten geprägt hat. Ich bin kein Mitglied der Kirche mehr, aber ich komme aus einem Pastorenhaushalt, und das, was ich wirklich gelernt habe von meinen Eltern, könnte man unter Nächstenliebe zusammenfassen.

Ich will nicht sagen, dass ich alle Menschen ohne Weiteres lieben kann. Aber ich glaube, der wichtigste Baustein zur Nächstenliebe ist genau diese Toleranz und Offenheit, sich beeindrucken zu lassen von anderen, den Mut zu haben, wenn die Differenzen klar sind, sie auch manchmal unüberbrückt zu lassen, voller Respekt dafür, dass diese Differenz nur bedeutet, ich bin ich, und das ist eben jemand anderes. Und er ist er selbst oder sie ist sie selbst. Diese Offenheit anderen Menschen gegenüber im Zusammenleben, die ist mir heilig.

Wiebke Puls ist Schauspielerin an den Kammerspielen München.