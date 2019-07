Kulturnachrichten

Dienstag, 2. Juli 2019

Warhol-Stiftung gewinnt Streit um Prince-Kunstwerk Ein Porträt des Musikers Prince von Andy Warhol steht im Zentrum eines Rechtsstreits zwischen Kunst und Fotografie. Die renommierte Fotografin Lynn Goldsmith ging wegen eines mutmaßlichen Copyright-Verstoßes gegen die Stiftung von Andy Warhol vor. Ein US-Bezirksrichter entschied aber zugunsten des Pop-Art-Künstlers Warhol, da sein Werk sich deutlich von der Originalaufnahme in schwarz-weiß unterscheide. Goldsmith war vor Gericht gezogen, weil ihr eine Veröffentlichung des Warhol-Kunstwerks 2016 ihrer Ansicht nach eine hochkarätige Lizenzmöglichkeit nahm. Ihr Anwalt kündigte Berufung an. Mit dem Urteil werde das Aushöhlen von Rechten von Fotografen zugunsten von berühmten Künstlern fortgesetzt, die ihren Namen auf Arbeiten setzten, die normalerweise vom Fotografen abgeleitet würden.

Neuer Direktor für Zentrum für verfolgte Künste Der Kunsthistoriker Jürgen Joseph Kaumkötter wird neuer Direktor des Zentrums für verfolgte Künste. Er wurde einstimmig zum Nachfolger von Rolf Jessewitsch gewählt. Kaumkötter sei anerkannter Experte der verfolgten Künste und seit Gründung des Zentrums 2015 als Kurator verantwortlich für das Ausstellungsprogramm. Aktuell berät Kaumkötter als Experte für die Kunst der Schoah in der spanischen TV Serie "This is Art". 2018 produzierte er gemeinsam mit dem Museum of Contemporary Art Krakau (Mocak) den Dokumentarfilm "Kichka. Life is a Cartoon" über die Auswirkungen des Holocaust auf die nachfolgenden Generationen. Das Mocak in Krakau berief ihn Anfang dieses Jahres in seinen Aufsichtsrat.

Wien bleibt auf Roter Liste des Weltkulturerbes Das historische Zentrum von Wien bleibt auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes. Das hat das Unesco-Welterbekomitees im aserbaidschanischen Baku entschieden. Der Stadt mit einem zweijährigen Moratorium Zeit gegeben werden, um Maßnahmen zum Erhalt der Welterbestätte umzusetzen. Anlass der Vorbehalte ist ein Hochhaus-Projekt, das die historische Stadtsilhouette nach Meinung der Unesco beeinträchtigen würde. Das 66 Meter hohe Gebäude soll am Rand des Zentrums nahe der berühmten Ringstraße entstehen. Die Unesco kritisiert schon seit Jahren diese Pläne und hatte dringend empfohlen, das Gebäude höchstens 43 Meter hoch zu bauen. Wien mit seinem von Bauten aus dem 19. Jahrhundert geprägten Zentrum war 2017 auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes gekommen.

Sibylle Berg bekommt Thüringer Literaturpreis Die Autorin Sibylle Berg wird mit dem Thüringer Literaturpreis ausgezeichnet. Das teilte die Staatskanzlei des Freistaates mit. Die Jury würdigte die in Weimar geborene Schriftstellerin für ihre Beschreibungen der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Menschen. Berg sei auch in den sozialen Medien aktiv und bringe mehrere Generationen zusammen. Der Thüringer Literaturpreis ist mit 12 000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben, in diesem Jahr am 3. September.

Brücke-Museum hat neuen Schmidt-Rottluff im Bestand Das Brücke-Museum in Berlin hat ein bedeutendes Gemälde des Malers Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) für seine Sammlung erworben. Das Ölgemälde "Bildnis R.S. (Rosa Schapire)" stammt aus dem Jahr 1915. Es zeigt das Büstenporträt der Hamburger Kunsthistorikerin Rosa Schapire (1874-1954), die mit dem Künstler eng befreundet war. Das Gemälde sei ein zentrales Werk Schmidt-Rottluffs aus der Zeit, bevor er als Soldat in den Ersten Weltkrieg gezogen sei, teilte das Museum mit. Nur wenige Werke aus dieser Zeit seien noch vorhanden. Auch zwei Holzkästchen und ein Kissen von Karl Schmidt-Rottluff habe das Museum erwerben können. Für den Erwerb konnte das Museum, dessen Grundbestand auf eine Schenkung des Künstlers zurückgeht, auf Mittel der Karl und Emy Schmidt-Rottluff Stiftung sowie der Ernst von Siemens Kunststiftung zurückgreifen.

Emotionale Nähe holt Menschen ins Konzert Kulturinstitutionen sollten mehr auf die Bedürfnisse potentieller Besucher eingehen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Kulturwissenschaftlers und Kultursoziologen Martin Tröndle. Er hat erforscht, wieso manche Menschen Konzerte und Opernhäuser meiden –und so zu Nicht-Besuchern werden.Tröndle sagte im Deutschlandfunk, der typische Nicht-Besucher von Opern- und Konzerthäusern ist Wirtschaftswissenschaftler, hört Hip-Hop und Schlager und sitzt in seiner Freizeit gerne vor dem Computer. Potenzielle Konzertbesucher hingegen haben Eltern, die Kultur- oder Geisteswissenschaften studiert haben und sich mit Kultur auseinandersetzen. Erfahrene Nähe zur Kultur ist laut Tröndle ein entscheidender Faktor, der die Menschen ins Konzert lockt. Bei Festivalprogrammen, Konzertreihen oder Spielplänen sollten Kultureinrichtungen mehr an potentielle Besucher denken. Vielen Nicht-Besuchern fehlt auch nur eine Begleitung. Tröndle schlägt eine App vor, über die man sich zu einem Konzertbesuch oder Ähnlichem verabreden könnte. Für seine Untersuchung hat der Wissenschaftler 1.264 Menschen befragt.

Eisenmann dringt auf Zentralabitur Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) fordert ein bundesweites Zentralabitur innerhalb von fünf bis zehn Jahren. Auch für andere Schulabschlüsse fordert sie zentrale Prüfungen. Das sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Außerdem solle es deutschlandweit einheitliche Regeln dafür geben, welche Fächer ins Abitur eingebracht werden können. Dafür seien vergleichbare Lehrpläne nötig. 2017 hatte Eisenmann sich noch gegen ein Zentralabitur ausgesprochen. Den Vorschlag von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), mit Hilfe eines Nationalen Bildungsrats die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern zu verstärken, lehnt Eisenmann ab. Der - noch zu gründende - Nationale Bildungsrat soll sich um viel diskutierte Probleme in Deutschland kümmern: die Unterschiede bei der Bildung zwischen den Bundesländern, die Vergleichbarkeit des Abiturs oder darum, wie ein Umzug von Familien mit Schulkindern von einem Bundesland in ein anderes erleichtert werden kann. Den Aufbau des Gremiums haben Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Es soll aus Experten und Vertretern von Bund und Ländern bestehen, die dann Empfehlungen aussprechen.

Funde aus über 2500 Jahren in der Altstadt von Halle Archäologen haben in der Altstadt von Halle Funde aus über 2500 Jahren geborgen. Drei Monate lang wurde in der Nähe des Marktes gegraben. Die Besiedlung von Halle reicht bis in die frühe Eisenzeit vor über 2500 Jahren zurück. Der Wohlstand der Stadt basierte auf Solequellen, die in der Stadt sprudelten. Hier wurde Salz gesiedet und weit über die Region verkauft. Die Archäologen fanden sogenannte technische Keramik, die zum Salzsieden diente. Zum Beispiel den Rest eines Solebeckens. Ebenso fanden sich Ringe und ein Kastenbrunnen aus dem Mittelalter. Aber auch Alltagsgestände aus dem 19. und 20. Jahrhundert, wie Mineralwasserflaschen aus Ton, ein Tintenfass und ein Federhalter.

Erstes Poster-Museum der USA eröffnet in New York Die Museumsmetropole New York hat eine weitere Ausstellungshalle dazu bekommen. Das "Poster House" im Stadtteil Chelsea widmet sich nach eigenen Angaben als bislang erstes und einziges Museum in den USA exklusiv Plakaten. Zum Auftakt zeigt das Museum, das eine Sammlung mit rund 7000 Plakaten aus mehr als 100 Ländern besitzt, eine Ausstellung über den tschechischen Künstler Alphonse Mucha und eine über die deutsche Künstlergruppe Cyan. Die zehn Millionen Dollar die für Gründung des Museums und Renovierung des Hauses gebraucht wurden, kamen aus Spenden zusammen.