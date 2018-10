Walter Isaacson: Leonardo da Vinci

In "Verzeichnis einiger Verluste" beschäftigt sich Judith Schalansky mit lang Vergessenem oder Verschollenem wie die griechische Dichterin Sappho oder ein Album von John Coltrane. Zwölf lebensbejahende Erzählungen, die man lesen muss, so unser Kritiker. Mehr

In "Was ich noch unbedingt erzählen wollte" schreibt Florian Illies seinen Bestseller "1913. Der Sommer des Jahrhunderts" fort. Darin gibt es aber wenig Hintergründiges, sondern das Ganze lese sich zuweilen wie ein Klatschblatt, so unser Kritiker. Mehr

Gruppensex, Selbstmord und biblisch anmutende Frosch- und Fliegenplagen: In "Den Himmel stürmen” passiert so viel Dramatisches wie noch nie in einem Roman von Paolo Giordano. Doch der Autor verliert das aus den Augen, was er am besten kann.Mehr