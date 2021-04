Kulturnachrichten

Mittwoch, 7. April 2021

Walser hat keine Berührung mit der Corona-Welt Der Schriftsteller Martin Walser hat das vergangene Corona-Jahr nach eigenen Angaben zurückgezogen von der Gesellschaft verbracht. "Ich habe keinerlei Berührung mit der gefährlichen Corona-Welt", sagte der 94-Jährige der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post". Er sei immer für sich und verspüre keinen Grund, Kontakt zu haben. In seinem neuesten Buch, "Sprachlaub", das Walser im März veröffentlichte, thematisiert er das Alter, das Leben und den Tod. "In dem Augenblick, in dem ich schreibe, bin ich unsterblich", sagte er dazu. Die deutlichste Überwindung von Tod und Sterben sei für ihn das Schreiben. Darum sei das ganze Buch gewissermaßen im Präsens formuliert. "Nirgends ist Vergangenheit zu finden wie in einem Roman und einer Erzählung. Es sind alles unmittelbare Gegenwartsempfindungen."

Steinmeier würdigt Hans Küng als brillanten Denker Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen Theologen Hans Küng als Vorbild eines Gelehrten und als brillanten Denker gewürdigt. Küng, der 93 Jahre alt wurde, galt als einer der bekanntesten Kirchenkritiker unter den katholischen Theologen und war jahrzehntelang Professor in Tübingen. Insbesondere seine Kritik am Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit hatte dazu geführt, dass ihm 1979 von der Deutschen Bischofskonferenz die kirchliche Lehrbefugnis entzogen wurde. Die evangelische Theologin Margot Käßmann sagte in unserem Programm, Küng sei auch heute noch wichtig für die Reformbewegungen in den Christlichen Kirchen. Außerdem habe er in seinem Wirken einen großen, ungeheuer wichtigen Bogen zum Dialog der Weltreligionen geschlagen.

Schauspielerin Grischa Huber gestorben Die Theater- und Filmschauspielerin Grischa Huber ist tot. Sie starb im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit, wie ihre Tochter Muriel König der Deutschen Presse-Agentur sagte. Huber war Trägerin des Filmbandes in Gold für ihre darstellerische Leistung in dem Film "Unter dem Pflaster ist der Strand". Die gebürtige Polin startete ihre Karriere am Karlsruher Staatstheater. Sie spielte unter anderem am Münchner Residenztheater, in Köln, Mannheim, Bochum, Berlin und Hamburg. Auch in Fernsehen und Kino war Huber zu sehen, unter anderem in "Goethe" von Regisseur Phillipp Stölzl und "Hilde" von Kai Wessel.