Wahrnehmungsspiel im Lebensraum Altenheim Fünf Flure, eine Stunde Hörspiel in einem Take Hörspiel, 55 min Von Luise Voigt

Realität im Altenheim: Während den Bewohnern nur noch wenig Zeit in ihrem Leben bleibt, stehen die Pfleger auf ganz andere Weise unter Zeitdruck. Helfende und Hilfsbedürftige sind streng getaktet, unfreiwillig und unabwendbar. Hinter vermeintlich banalen Gesprächen über das Wetter, den gewünschten Brotbelag und das gesundheitliche Befinden tritt auch das zum Vorschein: die Ausweglosigkeit des Seins in der Zeit, die stetig voranschreitet.

"Fünf Flure, eine Stunde" ist ein Wahrnehmungsspiel. Luise Voigt und ihr Team haben am 20.5.2019 zwischen acht und neun Uhr morgens die O-Töne von fünf Pflegern aufgenommen. Die Aufnahmen wurden transkribiert, übereinandergelegt und durch Schauspieler nachgesprochen. Sie spielen zurück, was tatsächlich stattgefunden hat. Aufgenommen in nur einem Take, verlangte die Produktionsweise den Agierenden ab, was die reale Situation bestimmt hatte: Sich in einer begrenzten Zwischenzeit aufeinander einzulassen.

Ursendung

Fünf Flure, eine Stunde

Hörspiel in einem Take

Von Luise Voigt

Regie: die Autorin

Mit: Lisa Charlotte Friederich, Philippe Ledun, Nele Niemeyer, Pirmin Sedlmeir, Anna Sonnenschein

Musik und Geräuscheffekte: Milena Kipfmüller und Klaus Janek

Ton: Thomas Rombach

Produktion: HR/SWR/Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: ca. 56'