Wahrheit Sind kleine Lügen auch schon Lügen?

Es geht um eifersüchtige Väter, bockige Liebesgeschichten und klitzekleine Lügen. (Studio Good)

Kleine Lügen machen einem die Welt wahlweise ein bisschen entspannter oder alles noch viel komplizierter. Wer kann sich schon merken, was er wem wie erzählt hat? Dann vielleicht lieber gleich bei der Wahrheit bleiben. Oder doch nicht?

Die Musikjournalistin Friederike Schröder packt aus, wie sie früher Stempel gefälscht hat, um mit noch nicht ganz 18 Jahren in den Club zu kommen und wann sie das letzte Mal ihren Freund angelogen hat. Host Vero Schreiegg unterscheidet zwischen empathischen und unempathischen Lügen.

Kleine Flunkereien

Und mal ganz ehrlich: Wir haben doch alle früher unsere Eltern angelogen, um heimlich bei der ersten Liebe zu übernachten oder mit Freund*innen um die Häuser zu ziehen und die Nächte durchzumachen. Erzählt man sowas dann am besten später irgendwann doch als lustige Anekdote und riskiert einen sehr verspäteten Familienstreit?



Es geht um eifersüchtige Väter, bockige Liebesgeschichten und klitzekleine Lügen. Den Soundtrack dazu liefern unter anderem Kate Nash, Orelsan und Anajo.

Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Lügen? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de



Die Spotify-Playlist zu "Off the Record" finden Sie hier.