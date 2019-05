Wahlschlager Klimaschutz Kommt jetzt Schwung in den Kampf gegen die Erderwärmung?

Moderation: Gerhard Schröder

Fliegen ist nicht gerade umweltfreundlich: Der Klimawandel wird auch Folgen für die Mobilität haben. (picture alliance/ dpa/ Julian Stratenschulte)

Der Klimaschutz war das entscheidende Thema der Europawahl. Das haben auch die vom Wähler abgestraften GroKo-Parteien gemerkt. Und jetzt? Kommt ein Klimaschutzgesetz? Mehr Schwung bei der Energiewende? Wie ernst ist es der Politik - und den Bürgern?

Bei der Europawahl war zumindest in Deutschland der Klimawandel eines der beherrschenden Themen. Was den Grünen zum Erfolg verholfen hat, während Union und SPD Federn lassen mussten. Die Kanzlerin gelobt nun, beim Klimaschutz "noch bessere Antworten" zu finden. Für ihren Parteifreund, den Bundestagsabgeordneten Pfeiffer, ist der Klimaschutz dagegen zu einer Art "Ersatzreligion" geworden. Bundesumweltministerin Schulze prescht derweil mit dem Entwurf eines Klimaschutzgesetzes voran, was anderen in der Großen Koalition zu schnell geht.

Ist die Botschaft der Wähler, mehr gegen den Klimawandel zu tun, bei der deutschen Politik angekommen? Hat die GroKo die Kraft, sich auf ambitioniertere Maßnahmen zu einigen als bisher? Wo steht Deutschland derzeit bei der Energiewende, der Verkehrswende, auf dem Weg in eine klimafreundlichere Industrie und Landwirtschaft? Und sind die Bürger, die so eifrig für den Klimaschutz gestimmt haben, auch bereit, die Konsequenzen zu tragen? Wenn Energie noch teurer, die neue Stromtrasse vor der Haustür verlegt wird oder in der Nachbarschaft Windkraftanlagen entstehen?

Darüber diskutieren:

Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag

Klaus Mindrup, Leiter der Klimaschutz-Begleitgruppe der SPD-Bundestagsfraktion

Michael Kopatz, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie