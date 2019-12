Kulturnachrichten

Mittwoch, 18. Dezember 2019

Vorwürfe gegen Wiener Ballettakademie An der Ballettakademie der Wiener Staatsoper ist nach Darstellung einer Sonderkommission der Kinderschutz grob missachtet worden. Kritisiert wurden in dem Abschlussbericht vor allem die gesundheitliche Betreuung der Schüler und eine mangelhafte Transparenz der Prüfungskriterien. Anlass der Überprüfung waren Vorwürfe, in denen von Demütigungen, Gewalt und Drill die Rede war. Ein Sprecher von Staatsopern-Direktor Dominique Meyer stellte eine Stellungnahme nach Prüfung des Berichts in Aussicht. Meyer wird im nächsten Jahr die Leitung der Mailänder Scala übernehmen. An der Ballettakademie lernen zur Zeit rund 130 Schüler im Alter von zehn bis 18 Jahren. Vier von fünf Eleven kommen aus dem Ausland.

ZDF will Höcke nicht mehr in Talkshows einladen Das ZDF will AfD-Politiker Björn Höcke nicht mehr als Gast in seine Talkshows einladen. Das sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey in einem Streitgespräch, das die Wochenzeitung "Die Zeit" mit Fernsehzuschauern organisierte hatte. Die Medien hätten "niemanden zu erziehen", führte Frey aus, "aber wir müssen zeigen, wo die Grenzen demokratischer Gesinnung verlaufen." Wer bei der Landtagswahl in Thüringen im Oktober Höcke gewählt habe, habe "bewusst rechtsextrem" gewählt, sagte der ZDF-Chefredakteur. Höcke selbst hatte im September in einem Interview mit dem ZDF von einer "Verhörsituation" gesprochen und darauf bestanden, Antworten neu aufzuzeichnen. Als die Redaktion dies verweigerte, hatte Höcke Konsequenzen angedroht. Sollte er einmal eine "interessante politische Person werden, werde er dem ZDF keine Interviews mehr geben.

Michael Haneke mit Großem Verdienstkreuz geehrt Der österreichische Regisseur Michael Haneke ist in Wien mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio betonte der deutsche Botschafter in Österreich, Beste, dass Haneke als Filmemacher ein Gegenpol des Popcorn-Kinos sei. "Als europäischer Künstler schöpfen Sie aus dem Vollen der europäischen Vielfalt", sagte Beste. 2013 hatte Haneke für das Altersdrama "Liebe" den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhalten hatte. Auch Werke wie "Die Klavierspielerin" oder "Das weiße Band" fanden internationale Beachtung. Der in München geborene Regisseur war 2018 in den Orden "Pour le Mérite" aufgenommen worden. Protektor des Ordens mit seinen handverlesenen Mitgliedern ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Durch diese Mitgliedschaft wurde nun das bereits 2012 an Haneke verliehene Bundesverdienstkreuz 1. Klasse um eine Stufe aufgewertet.

Bund vergibt Millionen-Förderung an vier Gedenkstätten Vier Gedenkstätten in Sachsen, Thüringen und Hessen werden in den kommenden fünf Jahren vom Bund mit insgesamt 8,5 Millionen Euro an Fördermitteln ausgestattet. Das Geld geht an drei Projekte zur Aufarbeitung des SED-Unrechts und eins zum Nationalsozialismus, teilte das Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit. Allein 5,4 Millionen Euro fließen in die Neugestaltung der NS-Gedenkstätte Hadamar in Hessen. Weitere Mittel bekommen das Grenzmuseum Schifflersgrund im thüringischen Eichsfeld, das Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz und die künftige Gedenkstätte Frauenzuchthaus Hoheneck im sächsischen Stollberg.

Intendantin leitet Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern werden erstmals von einer Frau geleitet. Die gebürtige Wienerin Ursula Haselböck tritt am 1. September 2020 die Nachfolge von Markus Fein an. Eine Findungskommission habe sich einstimmig für die 38-Jährige ausgesprochen, teilte Festivalmitbegründer Matthias von Hülsen in Schwerin mit. Die gebürtige Wienerin Haselböck arbeitet derzeit als Dramaturgin am Konzerthaus Berlin. Nach rund sechs Jahren wechselt Intendant Fein 2020 an die Alte Oper in Frankfurt/Main.