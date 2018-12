Kulturnachrichten

Mittwoch, 5. Dezember 2018

Vorwürfe gegen Arnault schon in 90ern bekannt Das berichtet das schwedische Fernsehen SVT Die Schwedische Akademie, Entscheiderin über die Vergabe des Literaturnobelpreises, soll bereits vor mehr als 20 Jahren darauf aufmerksam gemacht worden sein, dass sich der inzwischen wegen Vergewaltigung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilte Theaterregisseur Jean-Claude Arnault gegenüber Frauen unpassend verhielt. Dem Sender SVT zufolge sollen drei Frauen Briefe an die Akademie geschrieben haben, in denen sie Arnault sexuelle Belästigung vorwerfen. Der Akademie gehört auch Arnaults Ehefrau Katarina Frostensson an. Eine der Briefschreiberinnen war dem Bericht zufolge die Künstlerin Anna-Karin Bylund, die nach eigener Aussage erst kürzlich eine Antwort auf ihren Brief erhielt, den sie 1994 verfasst hatte. Dem Schwedischen Radio sagte der damalige Ständige Sekretär Sture Allén: "Das war etwas sehr Vages und Flüchtiges, das einmal aufkam und nicht weiter verfolgt wurde."

Kevin Hart wird Oscar-Verleihung moderieren Jimmy Kimmel nach zwei Jahren abgelöst Der Job ist so schwierig wie begehrt: Nun darf sich Komiker Kevin Hart bei der 91. Ausgabe der Oscar Verleihung als Gastgeber versuchen. Er ist nach Richard Pryor, Whoopi Goldberg und Chris Rock der vierte Afroamerikaner, der die Moderation der Gala für den wichtigsten Filmpreis der Welt übernimmt. Übergeben hat er bereits die MTV Video Music Awards und die MTV Movie Awards. Hart begann seine Karriere als Stand-Up-Comedian in kleinen Clubs und wurde als biederer Buchhalter in der Komödie "The Rock" bekannt. In diesem Jahr war er mit "Irresponsible Tour» weltweit unterwegs.

AFI kürt ihre besten Filme und Serien des Jahres Wahl des American Film Institute ist gewichtiger Vorbote für Oscars Die Filmexperten und Filmkritiker des AFI haben ihre Wahl für 2018 getroffen: Die Musik-Romanze "A Star is Born", der Superhelden-Film "Black Panther" und die Filmbiografie "Green Book"

gehören zu den zehn besten Filmen des Jahres. Auch der Horrorthriller "A Quiet Place", das Filmmusical "Mary Poppins Returns" und der Spike-Lee-Film "BlacKkKlansman" sind für den Verband auszeichnungswürdig. Ebenso wie die Komödie "Eighth Grade" und die Dramen "If Beale Street Could Talk", "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" sowie "First Reformed". Die zehn besten TV-Sendungen sind laut AFI: "The Americans", "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", "Atlanta", "Barry", " Better Call Saul", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Pose", "Succession" und "This Is Us". Den Ausgewählten werden die Preise am 4. Januar überreicht. Die Oscar-Nominierungen werden am 22. Januar bekanntgegeben.

Charlotte Prodger gewinnt Turner-Preis Siegerfilm der britischen Filmemacherin entstand mit einem Smartphone Der renommierte Turner-Preis geht in diesem Jahr an die schottische Künstlerin Charlotte Prodger. Die 44-Jährige wurde für ihre teilweise mit dem iPhone aufgenommenen Kurzfilme "Bridgit" und "Stoneymollan Trail" ausgezeichnet. Prodgers Werke zeugten vom "tiefgründigsten Gebrauch eines Geräts, so nüchtern wie die iPhone-Kamera, die die Kunst bisher gesehen hat", lobte der Vorsitzende der Jury und Direktor der Tate Britain, Alex Farquharson. "Bridgit", ein teilweise autobiografisches Werk, beschäftigt sich unter anderem mit der Identität von Menschen, die sich als queer bezeichnen. Ein Jahr lang filmte Prodger die schottische Landschaft und ihre Wohnung, darüber legte sie Soundeffekte aus ihrer Umgebung. Außerdem tritt sie selbst an einigen Stellen als Erzählerin auf und lässt Freunde aus Tagebüchern und Romanen von queeren Autoren vorlesen. Prodger lebt in Glasgow. Der Turner-Preis ist die wichtigste britische Auszeichnung für moderne Kunst. Er ist nach dem englischen Maler William Turner (1775-1851) benannt.

Getty-Museum soll Statue an Italien zurückgeben So lautet das Urteil des obersten Gerichts in Rom Ein Herzstück in der Kunstsammlung der Getty Villa in Los Angeles: Eine Bronzeskulptur, die vor mehr als 2000 Jahren geschaffen wurde. "Siegreiche Jugend" heißt sie und wurde 1964 von Fischern aus der Adria gezogen. Laut Anwalt der italienischen Regierung, meldet die New York Times, wurde der junge Mann aus dem antiken Griechenland illegal aus Italien gebracht. Die Getty Stiftung erwarb ihn 1977 für knapp vier Millionen US-Dollar. Seit 1939 gilt in Italien ein Gesetz, demzufolge es nicht erlaubt ist, Antiqutäten und archäologische Funde ohne Exportgenehmigung aus dem Land auszuführen.

Einsteins "Gottes-Brief" in New York versteigert Auktion wurde mit 2,9 Millionen Dollar beendet Ein handgeschriebener Brief des Physikers Albert Einstein (1879-1955) ist in New York für 2,9 Millionen Dollar (rund 2,6 Millionen Euro) versteigert worden. Zwei anonyme Telefonbieter hätten sich bei der Auktion in New York einen rund vierminütigen Wettstreit geliefert, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Wer den sogenannten Gottes-Brief ersteigerte, wurde zunächst nicht bekannt. Christie's hatte das Dokument vorab auf bis zu 1,5 Millionen Dollar geschätzt. Der zwei Seiten lange Brief aus dem Jahr 1954 ist an den Philosophen Eric Gutkind adressiert. Einstein beschreibt darin seine Gedanken über Religion, seine jüdische Identität und seine Suche nach dem Sinn des Lebens.

Niedersachsens Literaturpreis für Christoph Ransmayr Debütpreis für Lisa Kreißler Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr (64) hat in Hannover den mit 20.000 Euro dotierten Nicolas-Born-Preis des Landes Niedersachsen erhalten. Die Auszeichnung wurde von Kulturminister Björn Thümler im Literaturhaus übergeben. Die Jury lobte besonders Ransmayrs jüngste Werke "Alltag eines ängstlichen Mannes" (2012) und "Cox oder der Lauf der Zeit" (2016). Mit beiden Büchern überwinde Ransmayr, "die Grenzen von Raum und Zeit, indem er die Welt aus beinahe unendlich vielen Perspektiven erfasst und sie aus der Vergangenheit in die Zukunft fortschreibt", hieß es. In seinen Büchern sei es der scharfe Blick für das Allgemeine im Besonderen, für das poetische Potenzial einer Situation, eines Ortes, eines historischen oder politischen Ereignisses, was Ransmayr auszeichne, so die Jury. Der Nicolas-Born-Preis ehrt Literaten, die gesellschaftlich relevante und kritische Themen ins Zentrum ihres Schreibens stellen. Den mit 10.000 Euro verbundene Nicolas-Born-Debütpreis erhielt die Schriftstellerin Lisa Kreißler (35).

Künstler Jürgen Schieferdecker gestorben Er lehrte an der TU Dresden Der Dresdner Künstler Jürgen Schieferdecker ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, wie der Künstlerbund am mitteilte. Der Architekt und Grafiker, der auch als Maler und Objektkünstler tätig war, gehörte zu den Mitbegründern des Vereins. Schieferdecker, 1937 in Meerane geboren, schuf seit 1959 Gemälde, Druckgrafik, Objekte, Installationen und Metallplastiken. Sein Werk ist auch international beachtet und in Museen vertreten. In der DDR von Repressionen behindert und von der Stasi überwacht, lehrte der studierte Architekt nach 1990 an der TU Dresden als Professor und gehörte dem Kultursenat des Freistaates an. Im März würdigte die Stadt Dresden sein Wirken und Schaffen mit ihrem Kunstpreis. Schieferdecker habe sich zeitlebens gesellschaftlich eingemischt und Missstände thematisiert, sein Name, in der Linie von Dix, Griebel und Grundig stehend, präge die Dresdner Kunst wie kaum ein anderer, hatte die Jury damals ihre Wahl begründet.