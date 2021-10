Dienstag, 12. Oktober 2021

Vorstand des Goethe-Instituts im Amt bestätigt

Der Vorstand des Goethe-Instituts bleibt für fünf weitere Jahre im Amt.



Das Präsidium entschied nach eigenen Angaben einstimmig, dass Generalsekretär Johannes Ebert und der kaufmännische Direktor Rainer Pollack ihre Arbeit fortführen. Wie die Präsidentin des Goethe-Instituts, Lentz, mitteilte, hat der Vorstand das Goethe-Institut sicher durch die Pandemie geleitet und wichtige Weichen bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit gestellt. Die Entscheidung stehe für Verlässlichkeit und Kontinuität in weltweit unsicheren Zeiten. Das Goethe-Institut mit Hauptsitz in München hat weltweit 157 Niederlassungen, zwölf davon in Deutschland.