Vorplatz von Notre Dame ist wieder geöffnet

Sonntag, 31. Mai 2020

Mehr als ein Jahr nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame ist der Vorplatz wieder geöffnet. Die große freie Fläche vor der Kathedrale war seit dem Feuer gesperrt, weil damals giftiges Blei freigesetzt worden war. Der Staub hatte sich auch auf dem Vorplatz abgesetzt. Jetzt ist der Platz gereinigt und darf wieder betreten werden. Die Kathedrale selbst wird allerdings noch für Jahre geschlossen bleiben. Wegen der Coronakrise haben sich die Arbeiten am Wiederaufbau verzögert. Dennoch hält die französische Regierung immer noch an ihrem Plan fest, dass 2024 erste Teile der Kathedrale wieder geöffnet werden sollen.

Rund zwei Monate nach der durch die Covid-19-Pandemie bedingten Schließung ist der Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt wieder für Muslime geöffnet. Hunderte Gläubige versammelten sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden an den Zugangstoren, wie örtliche Medien berichteten. Auch die Al-Aksa-Moschee und der Felsendom können wieder besucht werden. Jedoch müssen Besucher der heiligen Stätten eine Maske tragen und ihre eigenen Gebetsteppiche mitbringen. Die islamische Wakf-Behörde rief dazu auf, den Anordnungen des Gesundheitsministeriums bezüglich Hygiene und Abstand Folge zu leisten, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.