Von Künstlern, Phantasten, Realisten und künstlicher Intelligenz Maschinenerwachen Freistil, 54 min Von Raphael Smarzoch Sie redet, denkt und fühlt – eine Maschine mit Bewusstsein. Künstliche Intelligenzen sind auf dem Vormarsch. Angeblich werden intelligente Maschinen paradiesische Zustände bringen, aber auch die Dystopie hat Konjunktur.

Können wir Entscheidungen in die Hände künstlicher Intelligenz legen? (imago / Science Photo Library)

Sie erleichtern den Arbeitsalltag, heilen Depressionen, ermöglichen neue Formen von Sexualität. So der Wunsch an intelligente Maschinen. Doch auch negative Gedanken kommen auf: eine Künstliche Intelligenz (KI) könnte die Menschheit unterjochen und sogar ersetzen.

Daher gilt es, schon jetzt neue Wege der Interaktion zwischen Menschen und nicht-menschlichen digitalen Wesen zu finden. Soziale Experimente, die bereits in der Kunst florieren und in der Science-Fiction in vielfachen Variationen dargestellt wurden.

Bereits in der Antike gab es Vorstellungen von intelligenten Maschinen und künstlichen Wesen. Die Spurensuche nach dem digitalen Anderen, der dem Menschen schon bald ebenbürtig sein könnte, führt unter anderem zu einem Maler, der zusammen mit einer Künstlichen Intelligenz Bilder malt und einer Komponistin, auf deren Album eine Künstliche Intelligenz zu hören ist.

Maschinenerwachen

Von Künstlern, Phantasten, Realisten und künstlicher Intelligenz

